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桃園動起來！侯友宜狂跑10行程　邱奕勝強助攻邀藍小雞力挺

▲▼ 侯友宜赴桃園與市民見面 。（圖／記者崔至雲攝）

▲桃園議長邱奕勝 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／桃園報導

新北市長侯友宜被徵召參選2024總統大選後，在多家民調中落居老三，讓不少黨內人士擔憂，桃園市長張善政與議長邱奕勝為此伸出援手，今（23）日在桃園市一連為侯友宜安排8場公開行程，中午、晚上更分別設宴，邀請全桃園議員、立委出席，展現團結意味濃厚。邱奕勝表示，侯友宜過去曾擔任桃園警察局長，桃園對他不陌生，大家最終的目標就是下架民進黨，團結一致。

侯友宜今一早前往楊梅錫福宮、龍潭龍元宮參香，接著再參加112年桃園市長盃龍舟錦標賽，隨後也出席蘆竹福龍巖慶祝清水祖師爺成道紀念日活動，下午則去桃園景福宮參香、龜山憲光二村眷村博物館參訪，再到陸光社區與選民互動，傍晚則去中壢仁海宮參香，整天行程踏遍桃園。

邱奕勝表示，侯友宜今整天行程都在桃園，不管是廟宇拜拜、地方座談等都親力親為，直接接觸桃園民眾，過去侯友宜也是桃園警察局長，對桃園不陌生，地方民意代表也對他不陌生，大家一定會繼續為他努力。

媒體問到，藍營現在整合是否有問題？另有部分其他議長力挺鴻海創辦人郭台銘？邱奕勝說，他認為最後還是會團結在一起，桃園都是支持侯友宜的，桃園沒有整合問題。台灣是民主社會，目前大家可能有自己的想法，但是最終大家都有共同目標，就是下架民進黨。
 

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