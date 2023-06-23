開砲了！侯友宜轟柯文哲說話顛倒　「兩岸政策變來變去、轉來轉去」

▲侯友宜赴桃園。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／桃園報導

國民黨總統參選人侯友宜今（23）日在桃園與國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政合體，一大早致詞時就喊出，兩岸之間就像一家人一樣，要維持兩岸穩定、持續交流。外界好奇，對於民眾黨主席柯文哲曾喊的「兩岸一家親」有何不同？侯友宜批，柯文哲說話顛顛倒倒，兩岸服貿學運時他帶著太陽花從頭反對到底，現在要選總統了，才說他沒反對，兩岸的政策他變來變去、轉來轉去，柯文哲應該務實面對他曾經講過的話。

侯友宜一早到桃園楊梅錫福宮參拜三官大帝，致詞時他提到，他會持續努力，讓兩岸之間能像一家人一樣，和諧穩定，密切的對話與交流，務實的從農漁業、教育、文化等面向，透過交流讓兩岸減少衝突，請國民要對台灣的民主自由有信心，未來也會用自己的專業，讓社會安定、讓國家安定，捍衛中華民國，延續自己一生奉獻保護國家、保護國民的價值，一定會讓大家一起過上好日子。

侯友宜下午到龜山憲光二村眷村博物館參訪，受訪時對於此話題他表示，他說的非常清楚，兩岸彼此之間要和平相處、對話，像一家人一樣，大家要好好對話、交流。

媒體問，這樣的論述與柯文哲「兩岸一家親」是否相同？侯友宜說，國民黨長期以來對於和平、穩定的主張是沒問題的，柯文哲說話顛顛倒倒，兩岸服貿學運時他帶著太陽花從頭反對到底，現在要選總統了，他說沒反對，但其實都很清楚，他的兩岸論述變來變去、轉來轉去，應該務實面對他曾經講過的話。



侯友宜強調，他從頭到尾都是一句話很清楚，兩岸就是要在對等、尊嚴、友善底下和平交流，重啟務實來往，讓兩岸更加穩定。

▲侯友宜赴桃園與市民見面 。（圖／記者崔至雲攝）