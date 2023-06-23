駁兩岸論述與國民黨智庫無共識　侯辦：雙方沒有對接不順

▲朱立倫與侯友宜23日在桃園楊梅同台。（圖／記者崔至雲攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨2024總統參選人侯友宜被傳其競選工作室與國民黨智庫在兩岸論述上有對接不順情況，甚至校園演講拋出的「止戰境外」，黨內智庫也不知情。不過，侯友宜競選工作室今（23日）澄清絕無此事，包括「止戰境外」，「核二、核三延役」，「中華民國憲法是兩岸關係最高指引，也是九二共識基本詮釋」等，都是智庫與侯友宜的共識，也完全一致，沒有對接不順。

侯友宜競選工作室執行長張其強日前接任國民黨副祕秘書長，協助侯陣營與黨中央對接順暢，然而有媒體報導，侯友宜競選工作室與國民黨智庫在兩岸論述上有對接不順，甚至在政大、台大演講拋出的「止戰境外」，黨內智庫也不知情。

對此，侯友宜競選工作室發言人呂家愷23日表示，絕無此事，包括「止戰境外」，「核二、核三延役」，「中華民國憲法是兩岸關係最高指引，也是九二共識基本詮釋」等，都是智庫與侯友宜的共識，也完全一致，更沒有所謂對接不順的事。

呂家愷強調，自這個月一號工作室成立後，非常感謝國民黨智庫的協助，提供各項政策建議，並且多次開會討論，獲益甚多，雙方會繼續在各項國政議題上，繼續合作，完成更多對民眾有利，對社會有益的政策方向。