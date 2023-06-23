嗆侯友宜不厚道　周玉蔻護航：賴清德是「礦工孤兒」

▲周玉蔻 。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨總統參選人賴清德日前拋出「縮小公私立大專學雜費差距」政策，遭國民黨總統參選人侯友宜批評為「大撒幣」，更諷刺稱「怎麼要選舉了才熊熊想到今天是礦工之子？」對此，資深媒體人周玉蔻痛批侯友宜「不厚道」，因為賴清徳不僅是「礦工之子」，還是襁褓時期就失去爸爸的「礦工孤兒」，對弱勢家庭孩子求學過程，籌措學雜費和生活費的艱苦感同身受是事實。

侯友宜23日下午與桃園市長張善政一同參訪龜山區憲光二村博物館，對於賴清德以「礦工之子」身分提出學費補助政策是苦民所苦，侯友宜開嗆，賴清德是礦工之子並非今天，他出生時就是礦工之子，他當過行政院長，質疑「那在行政院長的時候怎麼不做？怎麼今天才想到？」

周玉蔻反嗆，侯友宜批評賴清徳的補助私立大學學費政策「大撒幣」，卻遭同黨籍前立委蔡正元罵「這麼笨就不要選，回家睡覺好了」，更斷言侯友宜至少會掉50萬票。但侯友宜不僅不還嘴，更回過頭來譏諷賴清德選舉時才要做「礦工之子」，痛批「實在很不厚道。」

周玉蔻說，賴清徳不僅是「礦工之子」，還是襁褓時期就失去爸爸的「礦工孤兒」，他的父親年僅33歲就因為礦坑瓦斯外洩災變失去生命，賴清徳自幼生長在家境清寒的單親家庭是事實，他對弱勢家庭孩子求學過程，籌措學雜費和生活費的艱苦感同身受也是事實，「侯友宜拿這個做選舉攻防，在賴清徳的成長背景上撒硫酸，真是沒血沒淚沒人性！」