幕後／藍委凍未條！批陳玉珍不懂團體戰　要黨中央、金門黨部介入處理

▲侯友宜5月31日到立法院拜會國民黨團時與陳玉珍握手。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨徵召新北市長侯友宜參選2024總統，已經一個多月，非旦尚未整合好藍營，受到近期民調「老三」影響，連自家「小雞」也急了，「挺郭派」立委陳玉珍還拋出支持度不得低於15％的「防磚門檻」。但據了解，陳玉珍此舉除引連藍委同僚看不下去，其中已有人向國民黨中央或金門縣黨部反映，希望他們介入處理。

《美麗島電子報》6日公布的總統大選民調，賴清德支持度35.4％居冠、柯文哲25.5％居次、侯友宜22.6％殿後。《菱傳媒》14日公布的2024總統大選支持度民調，居冠的依舊是賴清德（37.76%）、柯文哲31.29%居次，侯友宜21.87%居末。而「中廣-蓋洛普」21日得2024總統大選民調，賴清支持度31.89%排名第一，柯文哲拿到24.62%居次，侯友宜則以17.93%殿後。

陳玉珍21日接受廣播節目專訪時，提出國民黨中央應當做出決斷，打破目前的僵局，設定在7月23日全代會召開前，總統提名人的民調不能低於15%的「防磚條款」。

據了解，陳玉珍在侯友宜獲徵召之後，仍製造議題讓綠營有機會見縫插針，除引起很多藍營人士反彈外，連國民黨立委就有至少5至6人看不下去，甚至有人已向國民黨中央或金門縣黨部反映，希望他們介入處理。有藍委認為，陳玉珍不太瞭解團體規範，為製造聲量，不管在總統大選或立委選舉上，都讓國民黨被質疑不團結，如此如何懇託選民支持國民黨。

不過藍委認為陳玉珍的問題還不至於要黨中央祭出黨紀。有人表示，陳玉珍應是成熟的政治人物，如果用黨紀，大家都傷，還不需要，但陳自己要克制，當引起同仁反彈就不好；另也有人說，這到底是單一事件，還是會一再發生，國民黨有自己的黨規，不是提了名就可以為所欲為，不過目前的事情，地方黨部層級就可以處理，所以金門縣黨部應出面了解，並提點陳玉珍。

記者也詢問國民黨考紀會對於是否祭出黨紀約束參選人的看法，惟考紀會主委黃怡騰僅表示，「沒有評論，無法奉告」。