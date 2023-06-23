破獲輻射物質「銫-137」走私案　俄國控5嫌聽命於烏克蘭人

▲位於莫斯科的俄羅斯聯邦安全局（FSB）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯聯邦安全局（FSB）23日宣布破獲輻射物質走私案，5名嫌犯涉嫌收購銫-137（Caesium-137），並且意圖出口至海外，但如今已經被捕且正在招供。該機構還指控，這些嫌犯「在一名烏克蘭公民的協調下行動」。

FSB聲明，「罪犯們為了外國客戶的利益行動，以350萬美元（約新台幣1億元）價格獲得1公斤銫-137同位素，並將這種來自俄羅斯聯邦的放射性物質走私到海外某處，以利在特別軍事行動（指烏俄戰爭）中破壞俄羅斯利益。」

FSB並未公布5嫌身分或面容等細節，但稱這次犯行是為了「抹黑俄羅斯」，當局已經立案調查非法處理及走私放射性物質情事。

銫-137是一種放射性同位素，半衰期很長、輻射能量很高，可能對人體健康與環境構成重大危害，通常用於醫療或工業用途，但也可能用以製作大規模破壞性武器「髒彈」（dirty bomb），這是一種放射性散布裝置（RDD），透過炸藥的爆炸力，將內含放射性或生化物質散布到空氣中。

路透社及衛星通訊社報導，烏克蘭總統澤倫斯基本周引述情報表示，莫斯科正在考慮對俄軍控制的札波羅熱核電廠進行「恐怖主義」攻擊。俄國對此否認，對外情報機構負責人納雷什金（Sergei Naryshkin）也指控，基輔可能持續致力製造「核子髒彈」，若真的投入使用，恐怕對整個東歐地區的人口及生態系造成嚴重後果。