合約將到期！　俄天然氣明年恐「停止過境烏克蘭」

▲ 俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）4月警告，由於供應量極低，歐洲能否在今年至明年冬季保持充足的天然氣庫存，將取決於亞洲的需求。（圖／路透）

文／中央社

英國「金融時報」今天援引烏克蘭能源部長加盧申科的話報導，烏克蘭與俄羅斯天然氣工業公司的合約明年底到期後，俄國可能將切斷向歐洲輸送天然氣的最後幾條管線之一。

報導說，基輔與莫斯科同意續簽這項於2019年首度簽定的5年期過境合約可能性微乎其微，儘管這條途經烏克蘭的管線占歐洲天然氣進口總量的近5%。

路透社報導，記者問道，在俄羅斯去年發動入侵後，烏克蘭是否準備與莫斯科重新談判這項協議時，加盧申科（German Galushchenko）告訴金融時報，「我真的無法想像雙方要如何進行談判」；他還說，烏克蘭正在為供應削減做準備。

俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）4月警告，由於俄羅斯供應量「極低」，歐洲能否在2023／2024冬季保持充足的天然氣庫存，將取決於亞洲的需求。

俄羅斯天然氣工業公司去年揚言要切斷對摩爾多瓦的供應後，歐洲天然氣價格上漲，因為這條經過烏克蘭的管線，是俄羅斯向歐洲輸送天然氣的最後一條正常運作管線。

加盧申科告訴金融時報，過去透過減少需求和採購液化天然氣（LNG）等替代進口產品作為因應之道後，歐洲將為天然氣供應量進一步緊縮做好準備。

俄羅斯去年對烏克蘭發起「特別軍事行動」後，俄國對歐洲天然氣供應大幅減少，歐盟在液化天然氣進口方面投入大量資金，並採取監管措施來增加儲存量，以防止出現任何短缺情況。

俄羅斯天然氣工業公司並未立即回應路透社的置評要求。