烏克蘭飛彈襲擊克里米亞與本土間橋梁　切斷俄軍補給線

#Ukraine 's forces blew up the bridge on Chongar between occupied Crimea and Ukraine But they had to do this before 02/24/22 #UkraineRussianWar pic.twitter.com/gynk3DjCwl

文/中央社



烏克蘭今天凌晨發射飛彈擊中連接克里米亞半島(Crimea)與烏克蘭本土的少數橋梁之一,切斷了烏克蘭南部俄羅斯占領軍的主要補給路線。基輔當局一直想將這些俄軍逐出領土。

路透社報導,自從基輔當局發起了等待已久的反攻,在烏克蘭南部和東部遭占領區的戰鬥越發頻繁。烏軍反攻也包括對敵軍後方防線的打擊。

俄國在克里米亞指派的行政首長阿克瑟諾夫(Sergei Aksyonov)在通訊軟體Telegram上表示:「瓊格爾橋(Chongar)在晚間受到襲擊。沒有人傷亡。」

俄國扶植的赫松(Kherson)占領區行政首長薩爾多(Vladimir Saldo)發布了一段他在瓊格爾陸橋上的影片,橋上的柏油路已被炸出坑洞。

薩爾多表示:「這是基輔政權在倫敦指示下進行的另一次無謂的行動。就特別軍事行動而言,這解決不了任何問題。」他誓言將修復橋梁並恢復交通。

薩爾多威脅將攻擊連接鄰國摩爾多瓦和北大西洋公約組織(NATO)成員國羅馬尼亞之間的一座橋梁作為報復,表示:「非常嚴重的回應即將到來。」

瓊格爾橋連接了俄國在2014年從烏克蘭併吞的克里米亞以及被莫斯科當局掌控的烏克蘭赫松州。

替代路線需要在路況不佳的道路上繞行數小時。俄羅斯新聞社(RIA)引述俄國在克里米亞指派的交通官員報導,修復這座橋梁可能需要數週。

這座橋雖然超越烏克蘭過去一年使用的戰場火箭射程,但在新部署的武器射程內,如英國和法國的空射巡弋飛彈,使得基輔當局能打擊俄國在數週前仍認為是安全的後勤路線。

另一位由俄國扶植的札波羅熱州官員羅戈夫(Vladimir Rogov)表示,第2波攻擊摧毀了附近一座廢棄的橋梁。

克里姆林宮(Kremlin)去年宣布將赫松納為俄羅斯的一部份,即使戰鬥仍在當地激烈地進行。

Thit night, the Armed Forces of ???????? Ukraine attacked the Chongar bridge, presumably with Storm Shadow missiles



Several more bridges on the border of Crimea and Kherson region were also damaged#Ukraine #StoemShadow #Chongar #Crimea #UkraineRussianWar #Zaporizhzhia #Melitopol pic.twitter.com/Ul3QLBWbgH