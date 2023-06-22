可搭載10枚核彈頭　普丁宣稱：即將部署「薩爾馬特」洲際彈道飛彈

▲普丁表示，即將部署新核武「薩爾馬特洲際彈道飛彈」。（圖／翻攝自俄羅斯國防部官網）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯總統普丁21日在軍校的畢業典禮上宣稱，即將部署新一代的「薩爾馬特洲際彈道飛彈」（Sarmat intercontinental ballistic missiles），這一款彈道飛彈可以搭載10枚以上的核彈頭。

根據《路透社》報導，普丁在對畢業生的演講強調，俄羅斯具備可從陸地、海上或空中發射核武的「核三位一體」力量，這也是保障俄羅斯軍事安全，與穩定全球局勢的關鍵。

▲普丁在軍校的畢業典禮上演說。（圖／路透）



普丁說，戰略飛彈部隊約一半的部隊，已換上最新的亞爾斯（Yars）洲際彈道飛彈系統，並且搭載「先鋒」（Avangard）超音速彈頭。

普丁接著說，近日就會部署第一批薩爾馬特飛彈發射器，並在不久的將來投入戰鬥輪值。

自俄烏戰爭爆發以來，普丁多次表示，俄羅斯準備使用包括核武在內的一切手段來捍衛「領土完整」。

去年他表示，將把俄羅斯在烏克蘭奪取的領土置於莫斯科的核保護傘之下，而俄羅斯現在聲稱，這些領土屬於自己。

《路透社》指出，新一代「薩爾馬特飛彈」的設計用意，在於朝歐美等數千公里之外的目標核攻擊，俄羅斯去年4月原本宣稱，將於當年秋季完成部署，但後來卻進度延宕。