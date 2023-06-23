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才讀3年「男大生1年去當兵」　全場轟1點：史上最白爛政策

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場,義務役。（圖／記者李毓康攝）

▲「3年讀大學1年當兵」，話題引發討論。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

因應義務兵役將恢復1年，而「3+1方案」指的是，男大生在3年內完成學業，另1年時間去當兵，且首批適用對象為94年次（含）以後出生役男，有提供補助公立大專校院6萬元、私立每人12萬。消息曝光後，鄉民卻質疑大罵，就怕學業與兵役都成半吊子，「史上最白癡政策，學也學不好，兵也沒當好？」

3年讀大學1年當兵　教部：9月正式啟動「女學生不適用」》曝光後，有網友在PTT質疑，「史上最白癡政策，學也學不好，兵也沒當好？」「男女要分開上課，因為進度不同」、「這種一年兵到底有什麼用？乾脆強迫寒暑假去戰鬥營抵役期算了」、「基本就等於3年畢業，能辦到的沒幾個」、「以後你各位少一年可玩，可憐」、「私立大學為啥又補助最多？整天大撒幣」。

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臉書粉專《ETtoday新聞雲》底下網友驚呼，「會不會變成大家都休學」、「以後大四全是女人」、「是多急？要打了是吧」、「應該要一年讀大學，三年當兵更好」、「啥東東啊，一年的軍訓是沒有戰力的，大多只學會掃廁所」、「所以要男女分班嗎」、「這合理嗎」、「那大學不讀了」。

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲網友熱議。（圖／翻攝PTT）

事實上，配合義務役從4個月延長為1年，國防部便拋出「3+1方案」，役男在大學4年同時完成服役與學業構想，配合兵役政策推動，因應大學學士班學生就學期間服役職涯發展需求，教育部日前公布「大學校院學士班學生就學期間服役彈性修業實施指引」。

教育部長潘文忠指出，在尊重學生自由意願選擇的前提下，以不影響學生專業能力培養及不變動畢業學分條件為原則，教育部訂定彈性修業實施指引，協助學校提供相關彈性修業措施，並透過各種支持機制，讓有意願就學役男得於就學期間同時兼顧服役並完成學業，接續投入職場或升學，不受影響。

根據教育部公布彈性修業指引，主要針對學期修課學分數、暑期修課、跨校選課、修業年限及學習銜接與輔導等，首批適用對象為94年次出生後役男，在今年9月中旬念大學即可適用。

教育部也指出，若就學役男遇上課程衝堂或其他不可抗力因素而無法選課時，學校應放寬現行各校規定限制，並放寬校際選課學分數上限；而學生辦理休學入伍服役後，休學期間不計入原有修業年限，休學期間也不納入修業年限計算。

教育部另規劃三大支持機制，共同來協助就學役男完成專案服役，包括教育部提供國立、私立大學每一專案服役學生6萬、12萬元，另提供課程選修彈性、考照與實習輔導及服役後復學輔導等給予學生協助，而學生申請彈性修業措施，彈性修業與服役期間所支出費用（含學雜費與學分費），若超過原定修業期限應繳交學雜費額度，其差額由教育部補助學生。

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