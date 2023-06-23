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3年讀大學1年當兵　教部：9月正式啟動「女學生不適用」

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲因應役期恢復一年，教育部公布彈性修業實施指引。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

配合義務兵役將恢復一年，國防部拋出「3+1」方案，讓大學生在3年內完成學業並以1年時間當兵，教育部日前公布彈性休業指引，首批適用對象為94年次（含）以後出生役男，在今年9月中旬進入大學就讀適用，每有一位專案服役學生，將補助公立大專校院6萬元、私立每人12萬，但不接受女學生申請就學期間服役彈性修業。

總統蔡英文去年底宣布將義務役從4個月延長為一年，國防部更提出役男在大學4年同時完成服役與學業構想，配合兵役政策推動，因應大學學士班學生就學期間服役職涯發展需求，教育部日前公布「大學校院學士班學生就學期間服役彈性修業實施指引」。

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教育部長潘文忠指出，在尊重學生自由意願選擇的前提下，以不影響學生專業能力培養及不變動畢業學分條件為原則，教育部訂定彈性修業實施指引，協助學校提供相關彈性修業措施，並透過各種支持機制，讓有意願就學役男得於就學期間同時兼顧服役並完成學業，接續投入職場或升學，不受影響。

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,義務役,役期,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,M249班用機槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲3年讀大學1年當兵制度將正式上路。（圖／記者李毓康攝）

根據教育部公布彈性修業指引，主要針對學期修課學分數、暑期修課、跨校選課、修業年限及學習銜接與輔導等，首批適用對象為94年次出生後役男，在今年9月中旬念大學即可適用。

至於學期修課學分數部分，教育部表示，校內學則或相關教務章則，在符合學習進程前提下，適當放寬學士班每學期最高學分數等規定，且在原定修業期限內超修學分不予收取學分費；另學校依原定暑期課表開課，並放寬暑期開課申請條件，以利就學役男申請修讀，若如該課程選課人數不足，仍由學校協助開課，就學役男應繳交費用，則依學校原達暑期修課開課人數規範學分費標準收取，學校若因此衍生開課經費差額由教育部補助，而學校得媒合學生進行暑期跨校選課，或跨校合作共同開設暑修課程。

教育部指出，若就學役男遇上課程衝堂或其他不可抗力因素而無法選課時，學校應放寬現行各校規定限制，並放寬校際選課學分數上限；而學生辦理休學入伍服役後，休學期間不計入原有修業年限，休學期間也不納入修業年限計算。

此外，教育部也規劃三大支持機制，共同來協助就學役男完成專案服役，包括教育部提供國立、私立大學每一專案服役學生6萬、12萬元，另提供課程選修彈性、考照與實習輔導及服役後復學輔導等給予學生協助，而學生申請彈性修業措施，彈性修業與服役期間所支出費用（含學雜費與學分費），若超過原定修業期限應繳交學雜費額度，其差額由教育部補助學生。

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