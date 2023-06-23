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快訊／抓到了！新北超商3禮盒酒被用水調包　48歲外送員幹的

記者戴上容／新北報導

新北市新莊一間連鎖超商店員，日前發現架上威士忌酒禮盒被人開封，裡頭的酒疑似也被換過，質疑是否為「千面人翻版」！警方當下立即前往將酒帶回並送化驗，榮民總醫院昨天中午證實3瓶酒的內容物皆為水，至於有無其他毒物反應，檢驗結果下周才會出爐。稍早警方宣布已找到將酒掉包的48歲擔任外送員的蕭姓犯嫌，全案依竊盜罪移送法辦。

▲▼ 新莊，千面人，酒被調包 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 新莊一間超商的禮盒酒被調包，警方逮獲嫌犯  。（圖／記者戴上容翻攝）

經了解，一名婦人在21日凌晨1時許，買了一瓶蘇格登威士忌，返家要飲用時，發現酒瓶根本被掉包，裡面也不是裝酒，疑似水的物質，她立即返回超商更換，店員覺得奇怪，再檢視其他2瓶禮盒酒，均被掉包。

新莊警分局同日上午11時許，接到福德三街便利商店報案，指稱店內1瓶蘇格登威士忌及1瓶仕高利達及1瓶軒尼詩VSOP，酒瓶都被掉包，其中VSOP裡裝著「維士比」藥瓶，裡面均裝有疑似水的液體，警方獲報到場，將3瓶酒帶回調查，由於超商並未接獲恐嚇電話或信件，初步排除「千面人」手法。警方後續將3瓶裝有疑似水質的酒瓶已送往榮總毒物科檢驗，昨午證實皆為水，至於有無其他毒物反應，檢驗結果下周才會出爐。

▲▼ 新莊，千面人，酒被調包 。（圖／記者戴上容翻攝）

警方稍早宣布，今天下午3時許，已查緝到將酒掉包的48歲擔任外送員的蕭姓犯嫌，警方調閱監視器，發現蕭男是本月4日犯案，將影片等罪證給蕭男看了後，蕭男見罪證確鑿坦承犯案，目前正在新莊偵查隊製作筆錄中。

▲▼ 新莊，千面人，酒被調包 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 新莊，千面人，酒被調包 。（圖／記者戴上容翻攝）

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