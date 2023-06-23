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社會 社會焦點 保障人權

阿兵哥開車遊三地門自撞！酒測0.94遭送辦　陸軍教準部說話了

記者陳崑福／屏東報導

彭姓男子駕駛自小客車22日下午途中，途經屏東三地門台24線時未注意路況自撞，陷於路旁水溝，屏東縣里港警分局獲報前往處理，聞到濃濃酒味，酒測值達0.94毫克，訊後依公共危險罪嫌送辦，經查，該男子是關指部一名上兵受訓休假軍人，所幸人無大礙。

▲自小客車台24線三地門自撞水溝 。（圖／記者陳崑福翻，下同）

▲自小客車台24線三地門自撞 。（圖／記者陳崑福翻，下同）

▲自小客車台24線三地門自撞水溝 。（圖／記者陳崑福翻，下同）

▲自小客車台24線三地門自撞水溝 。（圖／記者陳崑福翻，下同）

里港警分局於6月22日12時許接獲報案，有車輛於台24線26.2公里處自撞，立即派員前往處理並疏導交通。

▲自小客車台24線三地門自撞水溝 。（圖／記者陳崑福翻，下同）

經員警到場發現彭姓男子（28歲）駕駛自小客車下山途中，疑因未注意彎道路況自撞，陷於路旁溝渠中，散發濃濃酒氣，經過酒測，酒測值達0.94毫克，超過公共危險罪標準，訊後移送法辦。

里港警分局呼籲，端午連假期間，宴飲場合增加，請勿酒後開車，如有飲酒，請利用代駕服務，警方會加強取締酒駕等各項交通違規，以維護用路人安全。

陸軍教準部今（23）日表示，轄屬步訓部彭姓訓員（關指部送訓）休假期間， 駕車行經屏東縣台24號道時不慎將車輛駛入水溝，為巡邏員警發現，並實施酒測超標，全案現依涉公共危險罪嫌由屏東地檢署偵辦中；本部後續除配合檢警調查，並依「刑懲併行」原則檢討重懲，絕不寬貸。

教準部強調，防範酒駕為各部隊重要工作，亦屬軍法紀教育重點。少數官兵心存僥倖，以身試法；將援引為例，持恆落實防制酒駕工作，確維軍譽。

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