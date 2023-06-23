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社會 社會焦點 保障人權

通緝男藏屋頂水塔縫躲查緝　被警發現長嘆「我也不想」乖乖上銬

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市徐姓男子因毒品案遭桃園地院判刑定讞，卻未如期報到被通緝在案，桃園警分局昨（22）日下午循線到其位於平鎮區住家查緝，徐男發現員警登門，立即爬到5樓樓頂躲藏，員警眼尖發現徐男躲在水塔夾縫處，喝令趕緊出來面對法律，萬一掉下樓命都不保，徐男長嘆說「我也不想啊！」乖乖下來被銬上手銬押解歸案。

▲桃園警分局昨天下午查緝徐姓毒品通緝，徐男爬至5樓樓頂水塔處躲藏，但仍被員警眼尖發現。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局昨天下午查緝徐姓毒品通緝，徐男爬至5樓樓頂水塔處躲藏，但仍被員警眼尖發現。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，55歲的徐姓男子因涉及毒品案被桃園地院判刑定讞，但因未到案服刑被法院發布通緝，桃園警分局龍安派出所員警昨天掌握其行蹤，搜索票前往徐男位於平鎮區住處查緝。

▲桃園警分局昨天下午查緝徐姓毒品通緝，徐男藏匿在5樓樓頂水塔處仍被員警發現為徐上銬後押解歸案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局昨天下午查緝徐姓毒品通緝，徐男藏匿在5樓樓頂水塔處仍被員警發現為徐上銬後押解歸案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

未料，員警到達徐男住所查緝時，徐男為躲避員警追查，竟爬到5樓樓頂躲藏，員警察覺後直奔5樓查看，剛開始未發現，後來發現水塔夾縫處疑似有人躲藏，於是喝令徐男應出來勇於面對法律制裁，躲藏並非辦法，萬一掉落性命不保。

徐男見無處可逃，只好乖乖爬下屋頂長嘆一聲「我也不想啊！因為有事情還沒處理完，只好拚命躲藏」，員警將其上銬後帶回派出所偵訊，全案依法解送桃園地院歸案。

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