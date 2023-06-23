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提前因應淨零碳排！台科大師生攜手　考取溫室氣體盤查國際證照

▲▼台科大機械系開設產業永續發展特論課程，師生一起考取「溫室氣體盤查主任查證員」國際證照。（圖／台科大提供）

▲台科大機械系開設產業永續發展特論課程，師生一起考取「溫室氣體盤查主任查證員」國際證照。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

國發會訂出2050年淨零碳排國家目標，所有上市櫃公司預計在2027年前完成溫室氣體盤查，面對減碳趨勢，台科大機械系開設產業永續發展特論課程，學生們除了在課堂上了解溫室氣體管理最新趨勢發展以及企業碳管理相關知識，師生更一起考取「溫室氣體盤查主任查證員」的國際證照。

在聯合國宣示「2050淨零碳排」後，國發會去年也訂出2050年淨零碳排國家目標，環保署則將在2024年開徵碳費，環保署長張子敬日前曾表示，預計明年上半年討論收費標準，下半年開始徵收，與歐盟2026年開始徵收碳邊境稅接軌，在在顯示政府對於淨零碳排的重視。

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面對全球重視溫室氣體問題，台科大機械系開設產業永續發展特論課程，台科大機械系主任郭俞麟表示，這一堂課最特別的是結合機械系的特色和技術來解決實際產業上溫室排放和碳盤查的工作，更特別的是，這堂課的師生從大學部、研究所、至博士班同學和教授都一起考取TUV Nord ISO 14064-1「溫室氣體盤查主任查證員」的國際認證證照。

郭俞麟指出，由於所有上市櫃公司，預計在2027年前完成溫室氣體盤查，且須從2023年起於年報中揭露溫室氣體盤查結果，現在永續課程和證照很多，為了鼓勵學生不僅只是考國內證照，自己也和學生一起考取國際證照，接著更會帶領學生實際至企業現場盤查，帶學生走進永續的實務現場。

郭俞麟進一步表示，台科大與校友、開南大學宮輔辰教授一起合作，教導學生瞭解主任查證員實際的盤查作業與流程，並已受捷盛電子、京銘科技、利翔印刷、宏美彩色印刷公司委任進行後續碳盤查，老師們將帶著已獲得主任查證員證照的同學們實際到企業了解邊界的界定方法，並培養溫室氣體盤查量化、報告和查證的實戰經驗與能力。

▲▼台科大機械系開設產業永續發展特論課程，師生一起考取「溫室氣體盤查主任查證員」國際證照。（圖／台科大提供）

▲台科大產業永續發展特論課程，結合機械系的特色和技術來解決實際產業上溫室排放和碳盤查的工作。（圖／台科大提供）

台科大機械所碩士班研究生謝玄睿指出，碳盤查是未來的趨勢，也是企業必須做的項目，故希望藉此課程了解業界的新法規和政策，而在學校先了解這方面的知識是非常有價值的，也想趁著考照後在教授的帶領下實際到業界了解碳盤查的運作方式。

台科大機械系大四生黃柏勛則說，由於家中從事機械器具貿易工作，也曾有至印度和其他國家出口貿易經驗，因此希望透過這堂課，能了解歐盟碳盤查的最新法規知識還有碳盤查的方向和觀念，在考取國際證照後，將可幫助自家公司先進行審查，再請第三方進行確認，並可以多了解不同業界和產業別的現況。

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