　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

四技二專甄選準備學習歷程　科大教授建議：展現個人特色

▲▼四技二專甄選入學從明天起上傳學習歷程備審資料，科大教授提醒質重於量、展現反思。（圖／教育部提供）

▲四技二專甄選入學從明天起開始上傳學習歷程備審資料，科大教授提醒質重於量、展現反思。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

四技二專甄選入學，預計明（8日）起上傳學習歷程備審資料，科大教授建議學生，想在眾多審查資料中脫穎而出，重點是展現個人的特色或特質，呈現課程學習或體驗的過程，審查資料內最好包含心得或學習反思，展現溝通互動及表達能力，並延伸學習應用在生活，建議質重於量，採多面向綜合評量。

四技二專甄選入學一階篩選結果公布後，學生正緊鑼密鼓地為申請入學的備審資料做準備，技專校院招生專業化總辦公室（總辦）也在今天提醒考生，學習歷程審查重點，主要重視學生務實致用的專業知識及實作能力，學生們準備時，應以學習相關活動為主，質重於量，採多面向綜合評量，並非所列項次都要具備，而且老師們審查時，強調資料真實性及學生自主準備，重視學生有意義且具關連學習反思。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雲林科大教務長李傳房指出，考生的學習歷程自述、多元表現的統整心得，需強調高中三年的過程轉換與學習成長改變，讓教授了解你的學習動機，以及有足夠能力面對未來的學習要求，另在專業部分，則看報考系所強調項目，以設計群為例，除了側重學生美感創作，也重視公益的社會關懷。

屏東科技大學副校長馬上閔則表示，108課綱強調的是「過程」，科大教師在學習歷程檔案中，最想看到的是學生在高中三年的成長過程、努力軌跡，能具體呈現學習經驗、反思學習到什麼，延伸到未來的連結，就越能反映個人特質，受教授青睞。

▲▼四技二專甄選入學從明天起上傳學習歷程備審資料，科大教授提醒質重於量、展現反思。（圖／教育部提供）

▲四技二專甄選入學從明天起上傳學習歷程備審資料，科大教授提醒質重於量、展現反思。（圖／教育部提供）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
獨／死前6天都沒到校！　疑被丟浴缸淹死
IG突然「大」更新！　用戶超後悔
麻衣證實「斷開台塑集團長孫」！　抱著愛紗痛哭
Angelababy爆錄影一半　發飆罵陸劇女神！
獨／勾惡遭移送法辦　結果出爐
新北4房4衛公寓僅798萬！　屋況驚呆全場

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

為什麼游泳課「女生都不喜歡下水？」　一票妹子點出1缺點：很不舒服

家長會參加「國中畢業典禮」嗎？　孩1句話讓他呆住：但我很想去

分科測驗明起報名　已領畢業證書生可選個別或集體報名

「留臺讀世新最好！」馬來西亞主播謝勁程獲全球傑出僑生校友表揚

天天送早餐、傳訊⋯「過度追求」也算性騷擾！律師提醒1步驟確認

「這食物」太驚人！到胃裡還認得出　醫曝超音波圖：一顆顆像蓮蓬

狂入手4個！無印良品「1物」醫師大推　有買也讚爆：太方便

IG突然「大」更新！　用戶超後悔：改這樣變超不想滑

性騷擾案件連環爆！政府修法拚改革　精神科醫提2大漏洞待補

親手做蛋糕給男友！宅配到飯店「整盒壓爛」　她哭：連收屍都沒辦法

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

99%是氯化鉀殺死5億高中生　高大成：若不是也束手無策了

手機藏實用生活小工具　開啟觸控功能竟可秤重

神還原！Coser造車力巨人　可搭乘座艙＋眼睛會發光！

韓國正妹實況主來台遭性騷　警抓到29歲男了

屏東死亡試車釀2死！　超殺排氣管狂噴白煙...原地燒胎囂張畫面曝

為什麼游泳課「女生都不喜歡下水？」　一票妹子點出1缺點：很不舒服

家長會參加「國中畢業典禮」嗎？　孩1句話讓他呆住：但我很想去

分科測驗明起報名　已領畢業證書生可選個別或集體報名

「留臺讀世新最好！」馬來西亞主播謝勁程獲全球傑出僑生校友表揚

天天送早餐、傳訊⋯「過度追求」也算性騷擾！律師提醒1步驟確認

「這食物」太驚人！到胃裡還認得出　醫曝超音波圖：一顆顆像蓮蓬

狂入手4個！無印良品「1物」醫師大推　有買也讚爆：太方便

IG突然「大」更新！　用戶超後悔：改這樣變超不想滑

性騷擾案件連環爆！政府修法拚改革　精神科醫提2大漏洞待補

親手做蛋糕給男友！宅配到飯店「整盒壓爛」　她哭：連收屍都沒辦法

董座3年花460萬包養正妹！吵架用這招...成功討回192萬

快訊／民進黨提「性騷防治加強方案」　增設外部救濟管道

芬蘭富豪超速30公里慘收「近400萬罰單」！三度超速駕照被扣10天

連9黑！5月出口361.3億美元　年減14.1%

申講新股動作要快　抽中鏵友益每張賺2.76萬元

水溝救出黑嘴萌汪「燦笑放電」融化全場　10、11日現身送養會找家

監理站公私協力　友善高齡長輩送愛到偏鄉

銀座最潮音樂節、Ozone專屬個人試香！必朝聖打卡活動炫爆朋友圈

為什麼游泳課「女生都不喜歡下水？」　一票妹子點出1缺點：很不舒服

家長會參加「國中畢業典禮」嗎？　孩1句話讓他呆住：但我很想去

隔2CM摸頭！柴犬傻等手降落 呆萌微笑融化49萬人：好可愛

生活熱門新聞

人妻只穿內褲！尪竟讓大伯直接進房　當場看光

「這種台灣人」別來日本吧　櫻花妹也因中文差被罵三字經

谷超可能增強中颱！滯留鋒報到時間曝　全台防劇烈天氣

烏克蘭美模帶全家吃寧夏夜市　結果爸媽翻臉了

妹子「1管道」提離職！主管發火：犯職場大忌

有米奇！LINE「10款免費貼圖」限時下載

客人忘結帳！老闆娘稱「找不到人工讀生買單」炎上

「芒種」到了！這10天別愛愛　4生肖留意健康

蔡阿嘎被炎上！Toyz揪「光開場就GG」：抵制啦

今天是芒種！5星座升官發財　命理師公開1招「連旺20年」

即／今年第3號颱風「谷超」生成！對台影響曝

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

新冠反撲！很多人發燒　醫：這周病患比上周更多

政大師爆「陳芳明」是性騷慣犯　要女學生留心

更多熱門

相關新聞

雙胞胎家境清寒　統測都破600分

雙胞胎家境清寒　統測都破600分

南港高工機械科應屆畢業生雙胞胎兄弟邱元長（兄）、邱元達（弟），突破清寒困境，專注學習，112學年度統測加權後總分分別為606與623分，成績優異。兄弟倆自小單親，感情深厚，高中同班，一起讀書學習，未來也希望能夠一起進入臺灣科技大學全球發展工程學士學位學程機械工程組。

學習檔案準備秘訣大公開！台科大建議：要有反思內容＋具體貢獻

學習檔案準備秘訣大公開！台科大建議：要有反思內容＋具體貢獻

教育部通過台科大整併華夏科大！私校工會：應修專法鼓勵公私併

教育部通過台科大整併華夏科大！私校工會：應修專法鼓勵公私併

獨／公私併首例！教育部通過「台科大併華夏」　最快本周宣布停招

獨／公私併首例！教育部通過「台科大併華夏」　最快本周宣布停招

四技二專甄選入學今起報名　123所大專參加「提供4.3萬名額」

四技二專甄選入學今起報名　123所大專參加「提供4.3萬名額」

關鍵字：

四技二專甄選入學台科大學習歷程檔案

讀者迴響

熱門新聞

妹子相親帶23個親戚　一頓飯吃掉8.5萬

4公尺巨蟒闖派出所　員警嚇歪求救

電鍋版浩克打女友！衝超商狠砸滾燙茶葉蛋釀2傷

王瞳一早林口出車禍「車頭嚴重毀損」

舒子晨老公「去年底才分手就閃婚」！超正前女友曝

李靚蕾全說了！罕見公開打官司過程　收勝訴通知：想大哭尖叫一場　

男歌手唱一半突消失竟是「衝後台親女友」

一堆人不知道！冷氣遙控器「1神秘按鈕」電費噴爆

陌生男霸占車位！他報警無效「怒焊8鐵柱」圍車

口罩男妻婚變「東區當酒店妹」！火辣裝扮全被拍

舒子晨老公爆是「小1歲排球球星」！超帥真面目曝光　

人妻只穿內褲！尪竟讓大伯直接進房　當場看光

盲眼龍婆預言亞洲爆「毀滅核災」　百萬人亡

女星飯店昏迷送醫身亡！享年32歲

「這種台灣人」別來日本吧　櫻花妹也因中文差被罵三字經

更多

最夯影音

更多
女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴
基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

基隆男為買炸雞違停路邊　小黃擦撞慘翻肚躺路中！

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

鍾欣凌發狠「水泥埋屍放在家」太變態　《最佳利益3》微笑弒夫飆驚悚演技

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

和「大貓咪」在林間追逐　真人泰山和老虎親密互蹭

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

撞擊瞬間曝！宜蘭瑞典坦克撞2車　「車殼碎片鞭炮式炸噴」3死1重傷

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面