四技二專甄選準備學習歷程　科大教授建議：展現個人特色

▲四技二專甄選入學從明天起開始上傳學習歷程備審資料，科大教授提醒質重於量、展現反思。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

四技二專甄選入學，預計明（8日）起上傳學習歷程備審資料，科大教授建議學生，想在眾多審查資料中脫穎而出，重點是展現個人的特色或特質，呈現課程學習或體驗的過程，審查資料內最好包含心得或學習反思，展現溝通互動及表達能力，並延伸學習應用在生活，建議質重於量，採多面向綜合評量。

四技二專甄選入學一階篩選結果公布後，學生正緊鑼密鼓地為申請入學的備審資料做準備，技專校院招生專業化總辦公室（總辦）也在今天提醒考生，學習歷程審查重點，主要重視學生務實致用的專業知識及實作能力，學生們準備時，應以學習相關活動為主，質重於量，採多面向綜合評量，並非所列項次都要具備，而且老師們審查時，強調資料真實性及學生自主準備，重視學生有意義且具關連學習反思。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雲林科大教務長李傳房指出，考生的學習歷程自述、多元表現的統整心得，需強調高中三年的過程轉換與學習成長改變，讓教授了解你的學習動機，以及有足夠能力面對未來的學習要求，另在專業部分，則看報考系所強調項目，以設計群為例，除了側重學生美感創作，也重視公益的社會關懷。

屏東科技大學副校長馬上閔則表示，108課綱強調的是「過程」，科大教師在學習歷程檔案中，最想看到的是學生在高中三年的成長過程、努力軌跡，能具體呈現學習經驗、反思學習到什麼，延伸到未來的連結，就越能反映個人特質，受教授青睞。

▲四技二專甄選入學從明天起上傳學習歷程備審資料，科大教授提醒質重於量、展現反思。（圖／教育部提供）