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學習檔案準備秘訣大公開！台科大建議：要有反思內容＋具體貢獻

▲▼台科大邀請大一新生，分享如何準備學習歷程檔案。（圖／台科大提供）

▲台科大電機系大一生周世安（中），建議準備學習歷程檔案越早越好。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

參與四技二專甄選入學考生，下周四（8日）要開始上傳第二階段學習歷程檔案資料，台科大邀請現為大一的學長姐分享準備學習歷程檔案的經驗談，有人建議「越早準備越好」，並善用網路免費模板，內容則可多呈現一些專題和實作的成果，並具體說明自己貢獻，而教授則建議，列出的事蹟及課程參與外，也要有感想與心得，這樣反思可讓老師看出學生的差異。

統測成績已經在5月18日公布，四技二專甄選入學已完成第一階段報名作業，明（2日）將公布第一階段通過統測成績篩選考生，緊接著從6月8日起，考生開始要上傳第二階段學習歷程檔案資料。

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不過，不少考生仍對於如何準備學習歷程檔案傷腦筋，台科大今（1日）特別邀請今年大一的學長姐，分享去年第一次準備學習歷程檔案的經驗談。

從大安電機科畢業的周世安，目前為台科大電機系大一學生，他建議「學習歷程檔案越早準備越好」，因為很多心得感想若不馬上記錄就會忘記，所以會把每一個實習作業、專題都作記錄和拍照，還會將學習心得寫下來，這樣隨手記錄的好習慣，在高三準備學習歷程時就輕鬆很多。

▲▼台科大邀請大一新生，分享如何準備學習歷程檔案。（圖／台科大提供）

▲台科大電機系周世安將高職學習歷程以一張圖表呈現，讓人一目了然。（圖／台科大提供）

至於準備學習歷程時，周世安說，會先審視自己三年學了哪些課程，接著與自己想要甄選科系的課程地圖作對照，再找出高職和大學兩邊都相關重疊的課程，並從中挑出自己最好表現，再將就讀這個科系的動機說明，強調這個科系重要能力特質，像是自己就特別強調自己數理與邏輯能力，並佐以一些競賽與證照證明。

現為台科大企管系大一的謝怡琳則說，去年是第一屆準備學習歷程檔案，的確比較不確定該怎麼準備，但自己仔細研究各科系的網站及備審資料準備指引，且善用網路免費的模板，可作出易讀、美觀與圖文並敘的排版，但不用太花俏。

謝怡琳認為，準備學習歷程檔案，要切合科系重點，像是準備商管科系，可將相關會計、國貿等證照可放進來，甄選企管系就會特別強調自己有擔任幹部的領導特質，也會特別多呈現一些專題和實作的成果，並具體說明自己的貢獻，而商管群的學習歷程，豐富程度與學習反思是重要關鍵。

台科大電機系主任郭政謙則強調，反思是重要的，這是教授們最容易分辨學生想告訴你的內容，因為反思不是制式化東西，更不是人工智慧可代勞，老師們可以很明顯看出差異，故學習歷程內容的多寡不是重點，建議學生平常可以好好紀錄高中職時期實際學習狀況，找到過程中值得分享的內容，並描述過程中獲得什麼，以及這些不同事情帶來不同的成長。

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