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2023國際龍舟錦標賽　南警宣導暑期求職反詐

▲台南市警局為擴大犯罪預防宣導效益，配合龍舟賽事與第四分局共同進行反詐騙宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局為擴大犯罪預防宣導效益，配合龍舟賽事與第四分局共同進行反詐騙宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2023台南市國際龍舟錦標賽，在安平運河安億橋至承天橋河段盛大舉行，台南市警局為擴大犯罪預防宣導效益，配合龍舟賽事與第四分局共同進行反詐騙宣導，向民眾宣導最新詐騙手法及如何預防，現場也提供小朋友們換裝扮演小小警察，並設置小小警車體驗區，寓教於樂拉近民眾與警局距離。

▲台南市警局為擴大犯罪預防宣導效益，配合龍舟賽事與第四分局共同進行反詐騙宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方指出，目前正值暑假期間，為青少年打工、新鮮人求職的旺季，詐騙集團看準求職者社會經驗不足的弱點，透過各種方式與網路平台刊登不實徵才廣告，標榜「輕鬆賺錢」、「無經驗可」、「學歷不拘」或「免費提供機票食宿」等話術，誘騙民眾掉入求職陷阱；市警局藉由本次龍舟賽事設置攤位向民眾宣導詐騙集團會透過徵才廣告吸引求職者上門，再以薪資轉帳等名義，要求繳交存摺、提款卡等身分文件，將求職者的個人帳戶變成詐騙人頭帳戶，甚至為了躲避查緝，還會將被害人加以囚禁凌虐。

▲台南市警局為擴大犯罪預防宣導效益，配合龍舟賽事與第四分局共同進行反詐騙宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警察局提醒，求職時要注意面試地點及工作內容，面試前記得先將欲前往應徵的公司名稱、地點、面試時間告知家人或朋友，以保護自身安全，有任何疑慮都可以撥打反詐騙專線165或撥打110報案電話查證；如果想獲知最新反詐資訊，可至台南市政府警察局臉書粉絲專頁 (https://www.facebook.com/tnpd.gov.tw) 或上台南市警局官方網站犯罪預防宣導專區(https://reurl.cc/Npkzkx)查詢。

▲台南市警局為擴大犯罪預防宣導效益，配合龍舟賽事與第四分局共同進行反詐騙宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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