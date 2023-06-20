點「穩賺不賠」投資連結！台南女被騙百萬　警街頭逮2車手

記者林悅／台南報導

台南市警一分局19日下午2時許，埋伏緝獲出面取款的假投資真詐騙的2名詐欺車手，查扣假投資公司契約書、假證件及手機等證物，全案依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警一分局19日下午，埋伏緝獲出面取款的假投資真詐騙的2名詐欺車手，起獲相關證物一批，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警一分局今年5月底接獲沈姓婦人報案，指稱遭假投資詐騙，婦人表示，自己在社群軟體點選不明投資連結，並加入對方通訊軟體，因輕信對方保證投資穩賺不賠，前後共拿出新台幣上百萬元現金，當面交付詐騙集團作為投資，事後因漸感有異而到派出所報案查證，才驚覺遇到詐騙集團。

警方獲報後立即成立專案小組，並指導婦人與詐騙集團約好再次面交的地點，最終於6月19日下午2時許，專案小組成員埋伏在面交現場周邊，見婦人與詐騙集團成員面交完成後，隨即一擁而上，當場逮捕1名19歲吳姓取款車手，以及另1名20歲張姓收水車手，並查扣假投資公司契約書、假證件及手機等證物，全案依詐欺、洗錢防制法移送台南地檢署偵辦。一分局於近1個月內已順利緝獲8名詐欺車手現行犯，嚴打詐欺成效佳，成功守護民眾財產安全。

假投資詐騙為近來最大宗之詐騙手法，詐騙集團透過各類網站或社群媒體散布投資廣告，吸引被害人上鉤，待加入詐騙集團成員LINE好友後，以「短期、高報酬、低風險」投資，慫恿被害人加入假投資LINE群組，後再提供假投資APP予被害人，待被害人入金後，會看到APP內的獲利不斷增加，起初投資時，詐騙集團會給予些許甜頭，短期內將獲利交付被害人，自此被害人深信不疑，而陸續投入大量現金，直至欲獲利了結出金時，發現無法領取本金及獲利始知遭詐。

一分局長歐祖明呼籲，民眾在網路或社群軟體上看到「高報酬、保證獲利、低風險、操作簡單、投資越多賺越多」等投資廣告標語，多為詐騙訊息，應小心求證，如無法查知是否為詐騙廣告，可撥打165反詐騙諮詢專線、110報案專線或至就近的派出所洽詢，以保障個人財產安全。