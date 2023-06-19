2023台南國際龍舟錦標賽第2天　競賽登場更勝以往

▲2023台南市國際龍舟錦標賽19日正式揭開競賽序幕，計有51個隊伍，分屬小型龍舟公開女子組、大型龍舟工商團體組及公開男子組，分組展開對戰廝殺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2023台南市國際龍舟錦標賽19日正式揭開競賽序幕，計有51個隊伍，分屬小型龍舟公開女子組、大型龍舟工商團體組及公開男子組，分組展開對戰廝殺，台南運河兩岸擠滿觀戰的民眾，加油聲此起彼落，好不熱鬧。

古有俗諺「十年河東、十年河西」，意指運勢會隨時間轉變，每個地方都有輪流發達的時候，19日把這句話套在台南運河上，再適切不過，18日台南運河有台南市政府體育局精心安排的火舞表演，整整40分鐘的演出為運河兩岸帶來人潮，尤其是運河北岸，擠滿觀看的民眾，每表演完一個段落，就叫好聲不斷，19日換龍舟競賽登場，因為運河南岸還有市集，所以很多朋友們下班後開始聚集，愈夜愈多，很多遊人隨意買了一些喜歡的美食，就在岸邊吹著海風，看著龍舟賽，吃著最愛的小吃，這才是台南人的生活。

不只人潮從運河北岸移回南岸，表演的主舞台今天也轉了向，從面向北邊運河，轉而朝向南面育平路，首先登場的是小丑雜耍及迪迪舞蹈劇團，在慶平路與育平路交會口處，圍了滿滿數圈人牆，或站或蹲，許多父母更是手牽小朋友，全家一起出動來看表演，不時看得哈哈大笑，忘情鼓掌，這樣的情景，真的很久沒在台南看過了。

市長黃偉哲特別強調，台南今年的龍舟賽事活動日期為全國最長，足足有5天，從6月18日持續到6月22日端午節為止，19日登場的，僅是初賽，緊接著還有複賽與決賽，一天比一天更緊張刺激，歡迎各界朋友密切關注，天天到台南運河報到，保證讓各位朋友們熱血沸騰，愈夜愈High！