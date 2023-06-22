他「GG上鎖」鑰匙卻被前女友拿走　出動榔頭解除封印！

▲男子把陰莖上鎖卻打不開，找上刺青穿洞師求助。（圖／翻攝TikTok@latuertapiercer）

記者吳美依／綜合報導

西班牙巴塞隆納一名男子使用鎖頭，將自己的陰莖「上鎖」，但還沒跟前女友拿回唯一鑰匙，2人就分手了，等到終於取回來時，鎖頭早已生鏽打不開。他無助地向刺青穿洞店求助，最終出動榔頭才得以解脫，相關過程也被拍成TikTok影片瘋傳。

根據TikTok影片，刺青穿洞師圖爾塔（La Tuerta）和同事艾力克斯（Alex）戴著橡膠手套檢查，並且商量如何移除鎖頭。亞歷克斯還說，「它生鏽地很嚴重。當然，你都戴著它洗澡，對吧？」而男子全程背對鏡頭。

下一幕，圖爾塔已經把鎖頭移除、拿在手上。她說，「鎖頭已經掛上去太久，一部分生鏽了，鑰匙無法完全插進去，因此無法轉動。我們非常謹慎地把鑰匙插好，用榔頭敲幾下，它就脫落了。」

▲圖爾塔宣稱她幾乎每個月都碰到類似事件。（圖／翻攝TikTok@latuertapiercer）



鏡報報導，8個月前，男子為了製造情趣，購買一組鎖頭與鑰匙，時不時在約會時把陰莖上鎖，並將鑰匙交給女友保管。3個月前分手後，他一直試圖自行移除卻沒有用，終於鼓起勇氣跟前任拿回鑰匙後，竟然還是打不開，才會找上刺青穿洞店幫忙。

這段影片迄今累計逾230萬次觀看，網友們紛紛留言，「我有好多疑問」、「什麼事都可能發生」、「我的天啊，生鏽可能會造成嚴重感染」。還有人揶揄，「這真是強迫他忠實的好方法。」但最令網友驚訝的是，圖爾塔宣稱，她幾乎每個月都會看到類似事件。