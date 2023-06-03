命理師警告：刺青不要選「這圖案」！她慘被老公拋棄　工作全沒了



▲買衣服最好不要買到有「骷髏頭」圖案的！（示意圖／翻攝自pexels）



圖文／CTWANT

買衣服和刺青最好不要有「骷髏頭」圖案！命理老師廖美然提醒，這類衣服容易吸引一些靈體，因為祂們一看就認為是同類，她指出自己遇過的例子就是有個女孩子在背後刺青刺了骷髏頭，甚至還去找來歷不明的開光（持咒），結果運勢變得超不順，不但生完小孩就被老公拋棄，連工作都丟了。

活動主持人TAKE在《新聞挖挖哇》節目中分享親身經歷，有次一群朋友到泰國玩，逛到一間服飾店，其中一位朋友買了幾件骷髏圖案的衣服，「而且左邊的骷髏頭顱還是凹進去的」，隔天他朋友穿上後身體開始不舒服，後面行程都沒辦法參與。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲買衣服和刺青最好不要有「骷髏頭」圖案。（圖／達志影像／示意圖）

TAKE表示，這位朋友回來台灣後又多次穿泰國買的骷髏頭衣服出門，且每次穿都會身體不適，但他也沒有意識到是衣服的問題，直到樓下鄰居有位阿嬤看到忍不住問，「你怎麼這麼愛穿這件衣服啊，這件衣服看起來怪怪的，讓人感覺不舒服！」勸他別再穿。

於是他趕緊去廟裡詢問師父，師父一看就說「衣服上有東西，全部都跟回來了！」朋友這才把衣服處理掉，TAKE得知此事後，也不敢買任何跟骷髏圖案有關的東西。

廖美然也分享案例，一位漂亮女生在背後刺青刺了一個骷髏頭圖案，還請不知道哪來的開光（持咒），可能是招陰的咒語，於是她接下來就開始諸事不順，生完小孩被另一半拋棄，甚至連工作都丟了。

廖美然也提醒「背後不要亂刺青，更不能刺骷髏頭」，因為有些靈體會以為骷髏頭是祂們的同類，就會聚在一起。

延伸閱讀

▸ 台馬之星故障旅客海上漂流 5小時「只給一瓶水」引發不滿情緒

▸ 未來一周嚴防午後雷陣雨！第5道鋒面來了 降雨熱區曝

▸ 印度3列車相撞「233死逾900人傷」 政府宣布全國哀悼