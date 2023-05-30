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年薪120萬up！情趣用品店「徵體驗員」條件驚呆　破50鮮肉搶報名

▲破百萬年薪！情趣用品店「徵體驗員」條件驚呆。（圖／業者提供）

▲情趣夢天堂Toys。（圖／業者提供）

記者周亭瑋／採訪報導

台北一間情趣用品店最近徵全職體驗員，工作內容需要試用各種飛機杯、情趣用品等，還得具備良好文筆撰寫體驗文，雖然條件嚴苛，不過年薪高達120萬-180萬元。業者也向《ETtoday新聞雲》記者透露，目前已超過50人報名，還有應徵者稱，1天最高有11次射精的紀錄。

情趣用品店日前在臉書徵「全職情趣用品體驗員」，周休二日，月薪10萬到15萬元，工作內容為試用情趣用品並撰寫體驗文，產品類型包括大中小型飛機杯、肛門按摩器、潤滑液等，每天需體驗至少10款飛機杯及文章撰寫。

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上面強調，「不可因個人恐懼等因素拒絕體驗，且需具良好文筆和創意，可用生動精闢的文字記錄使用感想，同時藉由自身體驗協助採購選品，把關商品品質。」

▲破百萬年薪！情趣用品店「徵體驗員」條件驚呆。（圖／業者提供）

▲體驗員應徵條件。（圖／翻攝自臉書／情趣夢天堂Toys）

至於應徵條件，首先要年滿18歲，每月需體驗至少200個商品，完成200篇文章，而勃起後長度最好大於16公分；另外，體驗每款商品時，皆需在30秒內達到射精，以恢復精力保持體驗公平性，當然不可使用禁藥，「若有特殊需要也可持續1小時不射，第二階段將以R-20四代測試。」

「情趣夢天堂Toys」行銷企劃陳彥竹向《ETtoday新聞雲》記者表示，目前收到的私訊加E-mail多達50封以上，基本上都蠻年輕的，大多30歲以下，也有18、19歲的投履歷，目前應徵者中，年齡最大的為37歲。

陳彥竹也說，如果履歷寫得比較簡單、隨便，會直接略過，而特別點出細節者，像是提到打手槍次數、透露自己有SM習慣、還有1天最高射精紀錄11次的應徵者，比較會受到主管青睞。

▲破百萬年薪！情趣用品店「徵體驗員」條件驚呆。（圖／業者提供）

▲店家首次招體驗員。（圖／業者提供）

對於部分條件被網友說太嚴苛，陳彥竹表示，畢竟領百萬年薪，難度是一定有的，這是公司第一次徵全職體驗員，現階段沒有設截止期限，希望能找到合適的人選。

對此，網友們紛紛笑回，「請老闆先示範一天10次+連續兩周50次」、「不如1人3萬塊請5個人比較容易喔老闆」、「每個月打底310次，這還活得到20歲嗎」、「原來是要徵超人啊」、「這工作就是樂極生悲的最佳寫照」。

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