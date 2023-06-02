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人妻看片「狂練1前戲挑逗」　老公就是不愛愛！她淚：想離婚了

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO買情趣用品又練習口技，無奈老公就是不願激戰。（示意圖／非新聞當事人／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

「到底我哪裡做不好？」一名人妻抱怨，產後恢復到以前身材，也看片增進口技、買情趣用品助性等，無奈老公總有各種理由逃避，讓原PO難過到一度想離婚。文章曝光後，老司機見「原PO描述1細節」秒歪樓笑虧，「嚇我一跳，我看錯以為是找他弟練習！」

一名女網友在臉書《靠北婚姻-社團討論區》表示，與老公結婚5年，3年前為了想生孩子，每天早上晚上都拚命做人，後來也順利懷孕生子，為了能早日開機，原PO更積極減肥恢復到產前身材，無奈老公總是「性」致缺缺。

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原PO說，產後房事從1年1次，如今慘到沒戲可唱，枕邊人老是找藉口推託，「晚上說可以，變成早上比較硬，早上到了又說要上班...晚上再給我！」

面對老公忙碌，原PO體諒之餘，也積極精進前戲挑逗密技，「我買玩具玩給他看，也看A片和YouTube學習口交技巧，也常常拿他弟弟練習」，然而老公就是不願碰她。

「到底我哪裡做不好？」原PO萬念俱灰喊話，看著老公性冷感，一度讓她萌生離婚的念頭，因此想求問過來人怎麼辦？

文章曝光後，老司機一度看錯歪喊，「嚇我一跳，我看錯以為是找他弟練習」、「 一起面壁去」、「好驚人的發展」、「我也看成找他弟弟練習」、「你不寂寞...大家都看錯」、「那以後就找弟弟了」。

其他網友則認為，「會不會是壓力大呢？我生完第一個的時候，老公也是壓力大到沒性生活」、「別人的老婆都不會讓人失望」、「找一天排休出去走走，安排汽旅休息，現在汽車旅館的設計氛圍都很讚，製造浪漫機會」、「或許他有他的心理與工作壓力，多關心他吧」、「1.溝通、2.有外遇」、「羨慕有這種老婆，真的是在福中不知福」、「有溝通過了嗎？有時候老公真的是有心無力」。

▲▼ 。（圖／翻攝靠北婚姻-社團討論區）

▲網友熱議。（圖／翻攝靠北婚姻-社團討論區）

事後，原PO補充回應，向老公溝通根本無效，且她正職又兼差賺錢，家裡開銷都由原PO支出，老公只付孩子每月1萬5000元學費，也不會給予關懷或做家事，其實內心頗為無助，「有時想離婚又會因為小孩子還小不能沒有爸爸，想想就算了。」

過去有專家指出，性冷感醫學上稱為性慾低下或者性慾减退，造成性慾低下的原因非常複雜，而男人不想炒飯，可能與「有6大元凶」有關，如下：

1.嗜好菸酒

2.壓力大

3.雄激素水平降低

4.罹患慢性病

5.藥物作用

6.夫妻感情出現問題

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