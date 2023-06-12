家長見幼師刺青怒「憑什麼教孩子？」釣出謝和弦、炎亞綸酸爆

▲一名家長發現幼兒園老師有刺青，痛批「憑什麼教孩子？」（示意圖，非當事者／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

不少人會將有意義的人事物以刺青的方式留在身上，不過近日一名家長指控，他在家附近的超市偶遇兒子的幼兒園老師，卻發現對方手臂、小腿都有刺青，讓他直呼「快嚇死了」、「憑什麼在這種單純的環境教孩子？」更揚言要檢舉。貼文一出，引發網友一面倒砲轟。

一名家長今（12日）在「匿名公社」發文指出，他假日在家裡附近的超市看到兒子幼兒園老師，卻發現對方手臂跟小腿都有刺青，讓他痛批「我整個快嚇死了，原來這才是她的真面目阿，這樣在身體作畫的人憑什麼在這種單純的環境教孩子？哪裡可以檢舉啊？」

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▲原PO說法一出，引發熱議。（圖／翻攝自匿名公社）

此說法一出，馬上引發網友怒火，紛紛開酸「餵毒的老師都沒有刺青喔～」、「刺青是怎麼了嗎？」、「偏見那麼深都能當父母了⋯」、「老師需要的是專業，刺青需要的是美感，這位家長需要的是腦袋」、「蠟筆小新有刀疤都能當園長了，這位家長放輕鬆，好嗎」、「我也好奇，這種年代了，還有這種不開明的思想，這些人為什麼可以當父母」。

另外，不少名人也現身留言，像是歌手謝和弦就分享自己抱著女兒、露出大片刺青的畫面說「全身刺青也可以當好家長，哈們」；男星炎亞綸也酸「什麼年代了，刺青跟人格品行是沒有直接相關的」；前女團Super7隊長「妞妞」許寀菁則說，「刺不刺青跟人格教育有關係嗎？現在的社會不是以前了、怎麼不說那些為非作歹的教育人員呢！」

▲謝和弦PO出與女兒合照。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

也有同行發聲相挺，表示「我曾是幼兒園老師，我很愛孩子也很愛刺青」、「我是幼兒園老師，我手臂有刺青，我小腿有刺青，不只這樣，其實我衣服裡面，胸口和背上也都有刺青喔！怎麼了嗎？但我愛小孩的心、希望小孩快樂長大的心，絕對不會輸給沒有刺青的人」、「我是老師，其實我覺得刺青很帥欸」。