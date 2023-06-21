秀傳醫療體系50周年催生前山基金會　捐贈高山醫療、緊急救護配備

▲前山基金會20日揭牌，並捐贈高山醫療、緊急救護所需配備。（圖／竹山秀傳醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

由秀傳醫療體系總裁黃明和擔任董事長的南投縣前山社會福利慈善事業基金會，於20日揭牌運作，並捐贈攜帶式加壓艙(PAC)、高壓製氧機及自動甦醒器等緊急醫療設施，供玉山國家公園管理處、南投縣消防局使用，希望能藉由拋磚引玉，為高山醫療、緊急救護的品質提升帶來助益。

基金會揭牌儀式於20日上午在竹山秀傳醫院舉行，由獲得全國社區評鑑銀質卓越獎的竹山富州社區長輩帶來熱情的活力操開場，包括南投縣長許淑華、竹山鎮長陳東睦、縣議員游顥和陳玉玲，及秀傳醫療體系營運長陳秀珠、竹山秀傳醫院院長莊碧焜等均出席參加。

竹山秀傳醫院指出，前山慈善基金會所捐出的攜帶式加壓艙，讓高山症病患在第一時間可降低症狀惡化的風險，未來也會持續籌募恆溫設備、製氧設備等高山醫療需要的設施，也捐出全縣第一部配置在救護車上的自動甦醒器，不僅可取代手動甦醒球，解決救護人力不足的問題，也可提供更安全方便的救護，並穩定病患血氧、減少病患復甦後肺泡傷害，期待未來能推廣至全縣救護車。

黃明和指出，這次透過號召竹秀法人社員支持、籌資創設前山慈善基金會，可謂秀傳醫醫療體系在迎接創立50周年前夕邁向新里程的象徵，未來由基金會與醫院相互搭配，希望落實以愛心關懷社會弱勢、以支持充權偏鄉社區、以協力強化健康照護、以行動保育生態山林等4大宗旨，並募集6000位志工加入團隊；而基金會也已經積極籌備竹山鎮中和日照中心及名間鄉濁水日照中心，預計在明年初將可陸續設立運作，未來希望藉由與社區連結、志工參與，透過在地鄉親與社會愛心資源的共同加入，鼓勵更多的長者一起走出家庭，進入社區，成為推動在地發展與營造健康活力的中堅力量。

許淑華表示，竹山秀傳醫院長年來除了醫療服務創新，更藉由長照A據點、失智共照中心、遠距關懷據點的佈局擴展，讓缺乏醫療照護資源的各個偏鄉地區都能夠獲得更多的關懷與實質幫助；如今在醫療體系做為堅強後盾下，成立前山社會福利慈善事業基金會，必定能結合更多社會資源，在弱勢關懷、社區服務、健康照護，甚至是生態保育，為偏鄉地區投入更充沛的服務能量。

南投縣前山慈善基金會於去年11月獲縣府同意設立，南投地方法院今年1月審查通過並核發法人登記證書；首屆董事分別邀請紫南宮主委莊秋安、杉林溪森林遊樂區董事長劉瑞都、寶藝村董事長林志穎、德倫興業董事長蔣江彬、長順茶業董事長楊國珍、信義鄉農會常務監事黃志輝等長期投入並關心社會公益的社會人士共襄盛舉參與。