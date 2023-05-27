親子嘉年華募集10萬元　全數捐贈台南弱勢慢飛家庭

▲2023台南市親子嘉年華，台南市政府與幼幼慈善基金會攜手做公益，總計募得新台幣10萬元，全數捐贈給台南市的公益機構與團體，由市長黃偉哲代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2023台南市親子嘉年華27日在YOYO家族哥哥姊姊的帶動歌唱下，於永華市政中心西側廣場展開，今年台南市政府與幼幼慈善基金會攜手做公益，邀請在地的慢飛天使一同參與活動，基金會並於現場發起愛心募集，截至下午4時，總計募得新台幣10萬元，全數捐贈給台南市的公益機構與團體，由市長黃偉哲代表受贈。





黃偉哲表示，感謝市民朋友一整天熱情不減，不僅參與活動也發揮愛心，踴躍捐款、帶領孩子一同公益向善，協助台南市的弱勢兒童順利成長。





幼幼慈善基金會表示，希望透過今日的活動，幫助台南的弱勢慢飛家庭募集早療經費，特別感謝市政府提供協助。基金會說，許多慢飛兒家長聽到可以跟幼幼哥哥姊姊相見歡，比孩子還興奮。有的家長表示，透過早療課程，孩子從不會叫爸爸媽媽到現在可以唱唱跳跳，從不敢帶出門，到現在可以叫得回來，真的進步很大。





社會局指出，此次活動所有捐款，將會用來幫助台南在地的弱勢慢飛家庭，受贈單位包括：台南市私立美善社會福利基金會附設光明早療中心、台南市私立天主教伯利恆社會福利基金會附設伯利恆兒童發展中心、台南市政府社會局委託台南市童心園社會福利關懷協會經營台南市歸仁早期療育發展中心等。