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國際獅子會捐贈澎湖三總23床電動病床　盼減輕護理負擔

▲▼ 獅子會捐贈澎湖23床電動病床。（圖／記者陳韋男攝）

▲獅子會捐贈澎湖23床電動病床 。（圖／記者陳洋翻攝）

記者陳洋／澎湖報導

國際獅子會今天捐贈三總澎湖分院23床電動病床，此舉讓院方配備的電動病床超過半數，可以有效減少護理負擔，院方對此也表示感謝。

三總澎湖分院是澎湖急重症專責醫院，院內設備除了國防部的支持，也有來自民間的愛心，今天的捐贈，就是由國際獅子會300D2區發起，捐贈總值超過70萬的電動病床。

對於獅子會的愛心，本身也是會員的澎湖縣長陳光復稱讚三總澎湖分院是天使駐紮在澎湖的服務站，獅子會的成員也是天使，不但捐贈縣府1000把愛心傘，還捐給醫院電動病床，期待未來有更多的善舉造福澎湖。

獅子會總監李啟宏說，該會長期回饋社會，在知道三總澎湖分院有需求後，就發動獅友捐獻，未來希望能繼續回饋給澎湖，更期待未來能在澎湖建造一座獅子會的精神指標。

▲▼ 獅子會捐贈澎湖23床電動病床。（圖／記者陳韋男攝）

▲獅子會捐贈澎湖23床電動病床 。（圖／記者陳洋翻攝）

護理人員對於電動病床的方便性，則說一般病床需要手搖調整角度，電動病床只要案件就可以調整，減少很多的護理負擔，也方便病人自行調整，對護理人員和病患來說，都很方便。

院長胡曉峰也代表院方表示感謝，表示有了23床電動病床的加入，該院的電動病床數將佔全院病床的半數，將優先用於加護病房、婦幼病房，非常感謝獅子會的義舉。

國際獅子會歷年在澎湖的捐贈不少，幾乎各大醫院都曾受惠，包括弱勢家庭也在關懷之列，這一次有了電動病床的加入，對於病患住院期間，將提高不少便利性和舒適性。

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