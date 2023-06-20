光泉文教基金會捐贈350個登機行李箱　陪伴孩子勇闖夢想

▲光泉文教基金會捐贈350個登機行李箱。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

光泉文教基金會捐贈台東縣內11所學校，共計350個出國競技行李箱，台東縣政府20日舉行捐贈記者會，光泉文教基金會董事長汪淑卿、執行長陳淑雲親自出席，饒慶鈴特別感謝長久以來光泉文教基金會，對台東縣教育事業的大力支持和慷慨捐贈，為我們的學生提供了寶貴的資源，讓他們有更多機會參與國際競賽。

饒慶鈴表示，光泉文教基金會，一直以來在教育領域發揮重要的作用，致力於培養學生的國際視野和專業能力，在技藝教育方面，持續默默支持台東縣政府國中學校，105年起捐贈賓茂、都蘭、池上國中等3校烘焙教室，111年捐贈海端、鹿野、瑞源、豐田及綠島國中等5校烘焙教室；此次350個登機行李箱的捐贈行動，再次展現光泉文教基金會對台東縣教育事業的關注和支持。

饒慶鈴強調，相信這些行李箱將激勵著學生們勇往直前，勇於追求夢想，為台東縣的教育事業帶來更加璀璨的未來，期待未來與光泉文教基金會攜手合作，共同為台東縣的教育事業繪出更加美好的藍圖。

教育處長蔡美瑤表示，這350個出國登機行李箱將成為學生們出征國際賽事的得力工具，代表著他們努力學習和成長的象徵；每個行李箱都承載著學生們的夢想，將陪伴他們走向世界的舞臺。行李箱不僅是實用的物品，更是對學生們未來的鼓勵和支持，激發他們更大的潛能，為實現自己的夢想而奮鬥。