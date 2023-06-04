花蓮在地媒體自組小小愛心會　捐白米320包助弱勢

▲花蓮小小愛心會將3公斤裝的320包白米，委託教育處全權轉發。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮小小愛心會每月定期捐贈白米協助近貧戶，從2012年起，行善腳步遍及花蓮各鄉鎮市及社團與學校。本次捐贈行動，將3公斤裝的320包白米，交給花蓮縣政府教育處代理處長翁書敏，並委託教育處全權轉發事宜；小小愛心會發起人游琇錦說，暑假即將到來，許多學校的孩童沒有營養午餐可以享用，決定捐白米幫助弱勢家庭孩子，在暑假期間也有白米飯可吃。

小小愛心會剛開始由花蓮在地媒體組成，透過每次捐贈，陸續增加許多涵蓋各行各業的成員，甚至合作的東興米行老闆張裕銘也加入為成員之一。施比受更有福，愛心會成員以實際行動，每人每個月捐五百元，讓近貧與有需要的孩子，把新鮮現碾的花蓮良質好米帶回家，讓自己與家人在暑假有白米飯可以吃飽。

▲花蓮縣政府教育處致贈感謝狀。

花蓮縣政府教育處代理處長翁書敏表示，徐縣長重視花蓮整體教育政策，亦非常照顧弱勢的孩子，包含學校的營養午餐、平安保險等，另學生在學校使用電腦等相關雜費，也都是縣府負責，就是希望減輕學生家長的負擔。

翁處長感謝小小愛心會全體成員，以善心關愛孩子，這是大大的愛，米更是無限幸福的米。她強調，一定會讓孩子知道，不要忘記社會的愛，並鼓勵他們往後如果有能力，還是要讓善，繼續在花蓮流動。