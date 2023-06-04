　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮在地媒體自組小小愛心會　捐白米320包助弱勢

▲花蓮小小愛心會將3公斤裝的320包白米，委託教育處全權轉發。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮小小愛心會將3公斤裝的320包白米，委託教育處全權轉發。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮小小愛心會每月定期捐贈白米協助近貧戶，從2012年起，行善腳步遍及花蓮各鄉鎮市及社團與學校。本次捐贈行動，將3公斤裝的320包白米，交給花蓮縣政府教育處代理處長翁書敏，並委託教育處全權轉發事宜；小小愛心會發起人游琇錦說，暑假即將到來，許多學校的孩童沒有營養午餐可以享用，決定捐白米幫助弱勢家庭孩子，在暑假期間也有白米飯可吃。

小小愛心會剛開始由花蓮在地媒體組成，透過每次捐贈，陸續增加許多涵蓋各行各業的成員，甚至合作的東興米行老闆張裕銘也加入為成員之一。施比受更有福，愛心會成員以實際行動，每人每個月捐五百元，讓近貧與有需要的孩子，把新鮮現碾的花蓮良質好米帶回家，讓自己與家人在暑假有白米飯可以吃飽。

▲花蓮小小愛心會將3公斤裝的320包白米，委託教育處全權轉發。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣政府教育處致贈感謝狀。

花蓮縣政府教育處代理處長翁書敏表示，徐縣長重視花蓮整體教育政策，亦非常照顧弱勢的孩子，包含學校的營養午餐、平安保險等，另學生在學校使用電腦等相關雜費，也都是縣府負責，就是希望減輕學生家長的負擔。

翁處長感謝小小愛心會全體成員，以善心關愛孩子，這是大大的愛，米更是無限幸福的米。她強調，一定會讓孩子知道，不要忘記社會的愛，並鼓勵他們往後如果有能力，還是要讓善，繼續在花蓮流動。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
只撐傘沒用！　專家點名：夏天「1壞習慣」害皮膚白不了
慘死2港女是情侶！　案發當晚原要「見長輩」
美加軍艦通過台海　共艦「差137公尺險相撞」影片曝光
蔡阿嘎5雷店…旅遊達人「吃過這1家」：真的不好吃！
快訊／被點名目擊性騷　郝龍斌回應了！
董璇、高雲翔離婚4年「首度合體露面」！　遭背叛仍忍痛救夫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

畢業等於就業！門諾馬偕護理公費專班招生　報名至6 ／17日止

花蓮在地媒體自組小小愛心會　捐白米320包助弱勢

快訊／台電副所長中橫搶修電力　「遭工程車夾住」無生命徵象

大溪神農文化祭登場　根植土地燃點地方祭典文化色彩

長庚科大蟬聯2023世界大學影響力排名　全國科大第一

認識小燕鷗　桃園「2023候鳥漫波啾一夏」6／3登場

中原大學第65屆畢業典禮　期勉畢業生成為改變世界的力量

全國十大熱門賽事！　「2023新屋魚米之鄉馬拉松嘉年華」報名啟動

蔡英文出席世界自行車日環島　車友發掘台灣之美

2023台法連線國際舞蹈交流工作坊　周末在台東

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

男代抽中「海軍陸戰隊」　朋友嗨翻放鞭炮慶祝！

狠男買小強用超商取貨:D 天真店員好奇：怎有洞？

列5億高中生「4大可疑傷勢」　高大成懷疑他殺：恐遭迷暈

AV女優相澤南爆哭丟震撼彈　「宣布引退」老司機QQ

早餐店吃真。在地美食 佛系闆娘免費幫換餐❤

全球十大古怪節日回來了！香港「包子節」夜爬包子塔「包」平安

竹聯弘仁會撤三重據點　捧神尊扛沙發狼狽搬家

BIGBANG太陽在台灣！　大唱《月亮代表我的心》

羅志祥才被爆和周揚青戴「同款手鍊」　又被傳「想追越南第一美」親揭真相

畢業等於就業！門諾馬偕護理公費專班招生　報名至6 ／17日止

花蓮在地媒體自組小小愛心會　捐白米320包助弱勢

快訊／台電副所長中橫搶修電力　「遭工程車夾住」無生命徵象

大溪神農文化祭登場　根植土地燃點地方祭典文化色彩

長庚科大蟬聯2023世界大學影響力排名　全國科大第一

認識小燕鷗　桃園「2023候鳥漫波啾一夏」6／3登場

中原大學第65屆畢業典禮　期勉畢業生成為改變世界的力量

全國十大熱門賽事！　「2023新屋魚米之鄉馬拉松嘉年華」報名啟動

蔡英文出席世界自行車日環島　車友發掘台灣之美

2023台法連線國際舞蹈交流工作坊　周末在台東

冒雨上中橫搶修電力！台電副所長遭工程車夾擊　口鼻出血死亡

今仍有午後大雷雨！氣象局示警「天氣不穩定」　一圖看降雨熱區

5食物害大腦變垃圾！中風、失智機率增　醫勸：酒少喝

單親媽玩3P遭偷拍！提分手遭前男友傳裸照恐嚇　判決出爐

陸防長：中國必然統一　決不承諾放棄使用武力

洋基包爾雙響砲　賈吉開轟演「撞門接殺」搶戲

禍不單行！高雄斷指男捧「血袋」就醫出車禍　警車直送醫院接回

老公1招鞭屍蟑螂「腳+翅膀掉滿地」！　人妻看傻：超想吐的

納達爾手術順利！至少得休5個月　本季恐宣告報銷

永和醉男推倒機車摔單車　襲警罵「幹X娘XX」！遭壓制送辦

跟爸媽出門玩5天！法鬥電量0% 「整隻軟掉」倒床秒閉眼：已登出

地方熱門新聞

即／台電副所長遭車夾住無生命徵象

中原畢典　期勉畢業生成為改變世界的力量

蔡英文出席世界自行車日全臺環騎

世界大學影響力　長庚全國科大第一

男遭女騎士撞　車內廣播喊：Amazing

2023新屋魚米之鄉馬拉松嘉年華　報名啟動

大溪神農文化祭登場

桃園2023候鳥漫波啾一夏6／3登場

出席海大畢業典禮　謝國樑祝福畢業生

17年前罹口腔癌...吞嚥困難驗出喉癌

台法連線國際舞蹈交流工作坊在台東

創新低！基隆111坪透天厝法拍「底價16萬」

譴責性騷擾案　桃園藍營：捍衛性平權益

萬里浪漫繡球花海　新北單身聯誼18對配對成功

更多熱門

相關新聞

水里消防分隊辦理水上救生訓練

水里消防分隊辦理水上救生訓練

防汛期和夏季已到，南投縣政府消防局第三大隊水里分隊及水里義消分隊特於日前辦理水上救生暨船艇操作訓練，，希望提升消防人員水上救生技能，熟悉各式船艇、救生器材操作技能。

每人1422住飯店送早餐、免費玩樂園

每人1422住飯店送早餐、免費玩樂園

大武山下林學校招生園遊會

大武山下林學校招生園遊會

佛陀紀念館辦隊輔培訓　即起報名

佛陀紀念館辦隊輔培訓　即起報名

Fun暑假！高鐵推「少年優惠5折起」　6/2起開放搶票

Fun暑假！高鐵推「少年優惠5折起」　6/2起開放搶票

關鍵字：

弱勢暑假溫飽在地媒體小小愛心會捐贈白米

讀者迴響

熱門新聞

已婚天后級女星爆「出軌乾弟」！

貴婦看屋驚覺老公「小三房」就買在樓下！

5億高中生身上7針孔照片曝！暗藏驚人巧合

6縣市豪大雨！　全台連7天防「劇烈天氣」

5億高中生手臂有針孔　家屬公布多張急救照

網紅媽「懷胎9月」突動脈瘤破裂

命理師警告：刺青不要選「這圖案」！

5億高中男抽血報告曝疑點！高大成驚：是快速死亡

女黨工爆綠首長參選人性騷：選上帶妳進市府

即／台電副所長遭車夾住無生命徵象

「妹妹長痣」她一切…罹最惡性癌！5特點快自測

發現1顆新月亮！神秘小行星繞地球已2123年

日本5店難吃　台男試吃打臉蔡阿嘎

宗教公園做法會　合掌放生30隻鳥

左左右右國中畢業了！

更多

最夯影音

更多
女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD

女大生帽藏料理鼠王領獎　烹飪學校畢典全場笑翻XD
男代抽中「海軍陸戰隊」　朋友嗨翻放鞭炮慶祝！

男代抽中「海軍陸戰隊」　朋友嗨翻放鞭炮慶祝！

狠男買小強用超商取貨:D 天真店員好奇：怎有洞？

狠男買小強用超商取貨:D 天真店員好奇：怎有洞？

列5億高中生「4大可疑傷勢」　高大成懷疑他殺：恐遭迷暈

列5億高中生「4大可疑傷勢」　高大成懷疑他殺：恐遭迷暈

AV女優相澤南爆哭丟震撼彈　「宣布引退」老司機QQ

AV女優相澤南爆哭丟震撼彈　「宣布引退」老司機QQ

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面