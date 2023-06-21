郭台銘聲量超車侯友宜？　他點關鍵數據：最好方式就是獨立參選

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

2024總統大選進入倒數階段，而國民黨參選人侯友宜近期民調陷入低谷，藍營也傳出「換侯」聲音。對此，民進黨立委郭國文20日表示，在國民黨當初公布的內參民調中，鴻海創辦人郭台銘本來就高於侯友宜，從趨勢來看，郭台銘持續走高，郭若要加強政治影響力、或是凸顯在2024大選的份量，最好的方式就是獨立參選。

侯友宜日前赴台大與學生對談，過程中學生提問兩岸、新北餵藥案、能源、是否辭市長等，但主持人立委陳以信幫忙翻譯問題、代答，引起討論。對此，郭國文表示，陳以信本身是候選人，一個候選人做這樣的安排是有爭議之處，因為候選人會凸顯自己而非侯友宜本人，也讓侯友宜在座談中變成配角。

對於侯友宜喊話恢復特偵組，郭國文指出，侯友宜在塑造虛假的硬漢形象，每次都是喊一個口號卻沒有實質論述，這樣是很沒有說服力的，過去特偵組引起很大爭議才被排除，討論這個議題本身就充滿爭議，更何況他沒有提出具體內容。

而近期有民調顯示，郭台銘支持度高過侯友宜？郭國文表示，在國民黨當初公布的內參民調中，郭台銘本來就高於侯友宜，從趨勢來看，郭台銘持續走高，郭若要加強政治影響力、或是凸顯在2024大選的份量，最好的方式就是獨立參選。

民進黨立委洪申翰也表示，侯友宜現在穩居老三不是新聞，目前民調最大的變動就在民眾黨跟國民黨之間，民進黨則是緩步上升，現在看來，柯文哲可以跑到第二，主要原因就是侯友宜、國民黨真的太弱太無能，就像賴清德所說，「侯市長，加油。」

