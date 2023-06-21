2024總統大選「孫悟空效應」！　游盈隆：柯文哲民調再拿3%就橫行無忌

▲民眾黨黨主席柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統大選，藍綠白三腳督下誰能勝出，備受關注。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，選戰未來有可能出現「孫悟空效應」，而民眾黨的柯文哲未來一個月若再獲得3％的支持度，就真的可以橫行無忌，仰天長嘯了。

台灣民意基金會20日公布的總統民調，民進黨參選人賴清德以36.5％支持度居冠，柯文哲29.1％躍居第二，國民黨參選人侯友宜則以20.4％墊底。

游盈隆說，民調交叉分析顯示，位居一、二名的賴清德與柯文哲相差7.4個百分點。但從年齡層看，柯文哲在54歲以下勝過賴清德，但55歲以上就大輸賴清德。所以，柯文哲能不能贏2024總統大選，關鍵在55歲以上選民。而這部分選民佔全體選民的39.1%。簡單地說，柯文哲這次想贏，還要問55歲以上選民肯不肯。

游盈隆指出，如果未來有可觀的資深選民改支持柯文哲，就等於唐三藏西行取經路過水濂洞，無意中揭下符咒，讓關在山洞數千年的孫悟空重獲自由，接著就是大鬧天庭，從南天門打到玉皇大帝廚房，可被視為「孫悟空效應」。

游盈隆更提到，柯文哲未來一個月只要再獲得3％，就真的可以橫行無忌，仰天長嘯了，這個時候或許就是選戰最熱鬧也最好看的時候。不過，西遊記的故事是，孫悟空後來被如來佛收伏，戴上緊箍咒，乖乖跟著唐三藏西行取經，最後修成正果。2024總統大選結果會是這樣嗎？目前尚難論斷。