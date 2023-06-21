大法官人事同意權案今闖關　柯建銘：有信心一定過半

▲總統府公布大法官被提名人陳忠五、蔡彩貞、朱富美、尤伯祥。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文日前宣布律師尤伯祥為大法官被提名人，民進黨立委蘇治芬轉載前法官康樹正文章，指尤曾教唆偽證。尤伯祥昨還原事發經過，「若回到18年前的那一天，他依然會做相同的選擇。」對此，民進黨團總召柯建銘21日表示，提名的4位大法官都非常優秀，而且經過審薦小組投票通過，「當然今天我們有信心，一定會過半。」

立法院今日（21日）將表決大法官人事同意權案，4名大法官被提名人分別為最高法院審判長蔡彩貞、監察院秘書長朱富美、台大法律系教授陳忠五、律師尤伯祥。對此，民進黨團發出甲級動員令，希望確保通過同意門檻；國民黨、民眾黨則表態拒投也不會進場。

對於大法官投票，民進黨團總召柯建銘表示，大法官同意權今天要行使，這是憲政時刻，不管總統或是立法院，都是要照憲法的規定來行使同意權。這次提名的4位大法官都非常優秀，而且經過審薦小組投票通過，總統不提名的空間都很小，那代表審薦小組一致的看法，「當然今天我們有信心，一定會過半。」

對於民進黨立委蘇治芬、林岱樺對個別大法官人選有意見，柯建銘指出，「個別委員我們不評論，因為其實還不知道他們的投票行為。我們希望一致投票。」