被控教唆偽證！尤伯祥還原始末「重來會做相同選擇」　蘇治芬：很遺憾

▲大法官被提名人尤伯祥。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文日前宣布律師尤伯祥為大法官被提名人，民進黨立委蘇治芬轉載前法官康樹正文章，指尤曾教唆偽證。尤伯祥昨還原事發經過，「若回到18年前的那一天，他依然會做相同的選擇。」對此，蘇治芬21日受訪時指出，「那我很遺憾，如果他這樣講我很遺憾。」

立法院今日（21日）將表決大法官人事同意權案，4名大法官被提名人分別為最高法院審判長蔡彩貞、監察院秘書長朱富美、台大法律系教授陳忠五、律師尤伯祥。對此，民進黨團發出甲級動員令，希望確保通過同意門檻；國民黨、民眾黨則表態拒投也不會進場。

對於教唆偽證指控，尤伯祥昨指出，「我想就退休法官康樹正先生，以及蔡啟文檢察官指控我在18年前他們承辦的案件中，教唆偽證的事情，向大院來說明，這件事情是全然的誤會。」

尤伯祥說明中，除指康樹正在未經合議庭的評議下，就當庭斷定證人偽證外，也說，18年前沒有證據支持的懷疑，就只能夠是懷疑，因此一審判決書並沒有記載他教唆偽證，更沒有告發他，只是沒想到事隔18年當他被提名大法官的時候，康突然將懷疑升格為確信，進而公開指控，對此他深感遺憾，「回到18年前的那一天，他依然會做相同的選擇，因為那正是律師應該做的事情，也是他迄今仍然堅守為人處世的原則，就是忠於職守。」

對於尤伯祥說法，蘇治芬表示，對事情本來就有不一樣角度，每個人都有不一樣的看法。至於是否會投下反對票，蘇治芬指出，黨團有做成決議，投出來你就知道了。

至於尤伯祥表示，若時間重來會再做一次。蘇治芬僅回應，「那我很遺憾，如果他這樣講我很遺憾。」