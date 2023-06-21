批侯友宜「餵藥案」誤判情勢　黃越綏：若成第2被罷免市長更難堪

▲侯友宜 。（圖／記者許靖騏攝）



記者詹宜庭／台北報導

新北市幼兒園餵藥案延燒全台，有家長不滿批新北市府行政怠惰、卸責，作家黃越綏21日在臉書上批評，侯友宜在第一時間誤判情勢的嚴重，應先向大眾道歉，但當下他不但沒有立刻做出適當的明快處理，更一昧的由副市長及局長們出來當擋箭牌，繼續跑總統候選人的行程，建議他不妨先冷靜下來，要是被藴釀成為第二位遭罷免的市長，那就更難堪了。

黃越綏指出，由於事出意外，對於全國家長產生的恐慌、憤怒和無奈完全可以理解，當事情爆發後，可惜侯友宜在第一時間誤判情勢的嚴重，當下不但沒有立刻做出適當的明快處理，至少也應先深表抱歉才是，雖說有和家長代表溝通，但事過快一個月了，但至今還查不出毒藥從哪裡來？到底是誰下的毒？

黃越綏認為，上述兩點是大家最關心的重點，但侯友宜只是一昧的由副市長及局長們出來當擋箭牌，繼續跑他總統候選人的行程，因此才會引起受害家長的反彈及市民的不滿，網路上還有人嘲諷侯友宜不是在「好好做事」而是在「好好卸責」，專注市長都不一定做得好，何況還要兼差？而且面對挑戰時不知謙卑，反思新北市團隊的螺絲釘是否鬆懈了，反而為了扭轉民調下降的趨勢，刻意的去反操作成政黨間的惡鬥，令人失望。

黃越綏表示，她和侯友宜雖然是老朋友，而且也希望他能夠更上一層樓，但大位不足以智取，何況離總統大選的時間也還有一段距離，不妨先冷靜的沉澱下來，否則偷雞去不著蝕把米外，若被藴釀成為第二位遭罷免的市長，那就更難堪了。