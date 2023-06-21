　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

黃子佼才剛出院「同名臉書」火速復出　網友都服了

▲▼黃子佼。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

▲黃子佼遭爆性騷後因自殘送醫，目前已出院。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者崔子柔／綜合報導

藝人黃子佼性騷黑歷史震驚各界，在直播爆13名藝人黑料後，自殘送醫，於昨（20）日上午出院。事件鬧得沸沸揚揚，沒想到昨日臉書上就出現掛名「黃子佼」的投資理財廣告，讓網友忍不住讚「詐騙集團對時事敏銳度和發文速度」。

媒體人黃揚明今（21）日凌晨在臉書PO出截圖表示，「真的會被這些詐騙集團笑死」，「還會有炎亞綸版嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲黃揚明PO文。（圖／翻攝自Facebook）

截圖中可見，名為「黃子佼」的贊助廣告內容提到，「感謝大家還這麼關心子佼，我不會再選擇輕生了，台灣演藝圈因為我的爆料翻天，現在我決定用我餘下的殘生全力彌補我的過錯，我決定拿出我所有的積蓄邀請大量的財經專家，成立公益投資社團回饋所有台灣的投資者」，接著就開始推薦加入投資群組，與常見的詐騙手法相同。

不少網友留言表示，「黃才剛出院！詐騙集團對時事敏銳度和發文速度，比侯辦快多了」、「真的笑死我，完全無時差問題的詐騙集團」、「詐騙集團速度好快，馬上嗅到商機佩服」、「才出院就滿血復活要做公益回饋社會，也太勵志，笑死」。

另有網友貼出黃子佼妻子孟耿如的版本，截圖中可見，名為「孟耿如」的贊助廣告內容提到，「大家好，我是孟耿如，拜託大家不要再因為我老公的事情騷擾我了，因為我近期創辦公益投資社...」。

▼網友貼出截圖。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
韓星騙罹癌募款1年被揭發　輕生亡享年33歲
快訊／網紅怒揭「遭NONO性騷女快20個」！　宣布上午開記者
氧氣剩30多小時！鐵達尼號觀光潛艇失聯　2大因素影響搜救
炎亞綸道歉文一堆加油！3字眼開脫成功　網怒：性侵講成感情糾紛
三寶騎士害死人！陸男抱3歲童遭「大車甩尾」撞飛亡　奪命瞬間曝
他能懂黃子佼！　從小看爸爸和女人交疊「國中開始包養女生」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

夏至貴人到！　4生肖財運旺

黃子佼才剛出院「同名臉書」火速復出　網友都服了

MeToo可能才開始！「地藏菩薩清空地獄」千字文　萬人按讚

他喊能懂黃子佼！從小看爸爸和女人交疊　「國中開始包養女生」

美洋娃娃來台！中國混血爸「台灣老公比較好」　擇偶條件曝

展瑞讚「炎亞綸偷拍私密片」扛砲火！　緊急三度改口

她把全部遺產留給看護　1事卻嚇跑對方

別吃冰！夏至「6大禁忌」一次看　95元發財祕法曝

被害人曝光「阮慕驊強吻摸胸」隔天對話：再一起吃飯好嗎

今夏至！明雨區擴大　連假變天

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

NONO遭影射「車上強吻女模」：沒有印象　她再槓「如不實，歡迎提告」朱海君拒回應

嘉義知名女中校車硬闖平交道　柵欄打中車身保全吹哨也沒用

台中男右切後kiss待轉車　整台烏龜翻！下巴掉一半

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

劉在錫.李光洙《韓星地帶II》升級狂嚇瘋　他獨自落跑...俞利氣到罵髒話XD

鐵達尼號觀光潛艇失蹤　船上供氧量低於70小時

夏至貴人到！　4生肖財運旺

黃子佼才剛出院「同名臉書」火速復出　網友都服了

MeToo可能才開始！「地藏菩薩清空地獄」千字文　萬人按讚

他喊能懂黃子佼！從小看爸爸和女人交疊　「國中開始包養女生」

美洋娃娃來台！中國混血爸「台灣老公比較好」　擇偶條件曝

展瑞讚「炎亞綸偷拍私密片」扛砲火！　緊急三度改口

她把全部遺產留給看護　1事卻嚇跑對方

別吃冰！夏至「6大禁忌」一次看　95元發財祕法曝

被害人曝光「阮慕驊強吻摸胸」隔天對話：再一起吃飯好嗎

今夏至！明雨區擴大　連假變天

快訊／涉詐助理費！基隆立委參選人張秉鈞、及父母3人遭聲押

台南玉井左鎮南化6條小黃公車新路線通車　預約到府接送攏ㄟ通

夏至貴人到！　4生肖財運旺

布林肯：中國間諜氣球事件該畫下句點

南消積極培訓義消幹部展開講習訓練　提升整體救災救護效能

快訊／網紅怒揭「遭NONO性騷女快20個」！　宣布今上午開記者會反擊

黃子佼才剛出院「同名臉書」火速復出　網友都服了

瘋電影／變形金剛：萬獸崛起　外星人來平衡膚色法規

中醫襲胸女學生脫口「妳胸部很漂亮」　年紀大獲減刑

韓星騙罹癌募款1年被揭發！　「留遺書輕生身亡」享年33歲

公車逆向超車與騎士對峙！　乖乖切回...後面竟還有一輛

生活熱門新聞

炎亞綸被控偷拍　律師：可處7年以上有期徒刑

炎亞綸遭控偷拍　卡神嗆：退出演藝圈

AV女優夜店遭襲胸！發聲慘被酸穿太露

被害人曝光「阮慕驊強吻摸胸」隔天對話：再一起吃飯好嗎

美國洋娃娃被領養來台　卻說台灣阿公阿嬤很過分

沒追到籃籃請吃雞排！　本人大方回應了

進入夏至！5生肖運勢最強

宥勝性騷大翻車　被害人再出聲

展瑞讚炎亞綸「勇氣」惹砲火　急回：沒說他對

他半夜聽鐵鍊拖地聲　睜眼驚見「黑白無常」狠瞪

他喊「能懂黃子佼」　從小看爸爸和女人交疊

炎亞綸道歉　粉專點「3犯罪行為」轉移焦點

黃子佼「為什麼崩潰」？網揭關鍵原因

好市多B群特價「日人卻不吃」　網曝：這招提神超有效

更多熱門

相關新聞

MeToo可能才開始！「地藏菩薩清空地獄」千字文

MeToo可能才開始！「地藏菩薩清空地獄」千字文

台灣「#MeToo」風波持續延燒，作家吳若權發表千字文表示，「MeToo」可能剛開始而已，猶如陰暗的地下水道，沉積多年加害者的污穢與受害者怨氣，要真正疏通是需要很長的時間，「我也衷心希望，MeToo有停止的一天，代表地藏菩薩已經清空地獄。」此文獲得上萬名網友按讚、千人分享。

張蘭蹭「黃子佼大瓜」海撈2200萬業績　直播間不黃了

張蘭蹭「黃子佼大瓜」海撈2200萬業績　直播間不黃了

黃子佼退出《未來少女》主持！

黃子佼退出《未來少女》主持！

寶島眼鏡「火速切割」黃子佼！一票人驚呆：挖呀挖呀挖

寶島眼鏡「火速切割」黃子佼！一票人驚呆：挖呀挖呀挖

黃子佼「2個超頂優點」難以取代！網秒點頭

黃子佼「2個超頂優點」難以取代！網秒點頭

關鍵字：

黃子佼

讀者迴響

熱門新聞

炎亞綸向耀樂道歉！認了私密影片「不時折磨著我」

噁男催情水迷姦4傳播妹　她內褲詭濕崩潰了

快訊／抖音男網紅正面對決炎亞綸！

炎亞綸被控「偷拍16歲少年性愛片」！耀樂出面爆：毀滅我人生

炎亞綸偷拍私密片　粉絲刷整排「加油」網傻眼

曾莞婷認：收到宥勝道歉訊息

炎亞綸被控偷拍　律師：可處7年以上有期徒刑

炎亞綸遭控偷拍　卡神嗆：退出演藝圈

《炮仔聲》男星妻淚訴「遭已婚八點檔一哥強抱」

視網膜關台也爆MeToo！女員工瞎傳「眼神暗示要上床」

炎亞綸偷拍未成年性愛片犯公訴罪　律師開腔

爸見監視器無法回放請假回家　汪搖尾迎接…20mins後離奇亡

AV女優夜店遭襲胸！發聲慘被酸穿太露

炎亞綸劈3男全用同款SOP！私密對話曝光

被害人曝光「阮慕驊強吻摸胸」隔天對話：再一起吃飯好嗎

更多

最夯影音

更多
利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去
炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

NONO遭影射「車上強吻女模」：沒有印象　她再槓「如不實，歡迎提告」朱海君拒回應

NONO遭影射「車上強吻女模」：沒有印象　她再槓「如不實，歡迎提告」朱海君拒回應

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面