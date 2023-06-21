黃子佼才剛出院「同名臉書」火速復出　網友都服了

▲黃子佼遭爆性騷後因自殘送醫，目前已出院。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者崔子柔／綜合報導

藝人黃子佼性騷黑歷史震驚各界，在直播爆13名藝人黑料後，自殘送醫，於昨（20）日上午出院。事件鬧得沸沸揚揚，沒想到昨日臉書上就出現掛名「黃子佼」的投資理財廣告，讓網友忍不住讚「詐騙集團對時事敏銳度和發文速度」。

媒體人黃揚明今（21）日凌晨在臉書PO出截圖表示，「真的會被這些詐騙集團笑死」，「還會有炎亞綸版嗎？」

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▲黃揚明PO文。（圖／翻攝自Facebook）



截圖中可見，名為「黃子佼」的贊助廣告內容提到，「感謝大家還這麼關心子佼，我不會再選擇輕生了，台灣演藝圈因為我的爆料翻天，現在我決定用我餘下的殘生全力彌補我的過錯，我決定拿出我所有的積蓄邀請大量的財經專家，成立公益投資社團回饋所有台灣的投資者」，接著就開始推薦加入投資群組，與常見的詐騙手法相同。

不少網友留言表示，「黃才剛出院！詐騙集團對時事敏銳度和發文速度，比侯辦快多了」、「真的笑死我，完全無時差問題的詐騙集團」、「詐騙集團速度好快，馬上嗅到商機佩服」、「才出院就滿血復活要做公益回饋社會，也太勵志，笑死」。

另有網友貼出黃子佼妻子孟耿如的版本，截圖中可見，名為「孟耿如」的贊助廣告內容提到，「大家好，我是孟耿如，拜託大家不要再因為我老公的事情騷擾我了，因為我近期創辦公益投資社...」。

▼網友貼出截圖。（圖／翻攝自Facebook）

