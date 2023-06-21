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MeToo可能才開始！「地藏菩薩清空地獄」千字文　萬人按讚

▲▼黃子佼。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

▲藝人黃子佼為性騷道歉，同時毀滅性大爆料13名藝人黑料。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台灣「#MeToo」風波持續延燒，作家吳若權發表千字文表示，「MeToo」可能剛開始而已，猶如陰暗的地下水道，沉積多年加害者的污穢與受害者怨氣，要真正疏通是需要很長的時間，「我也衷心希望，MeToo有停止的一天，代表地藏菩薩已經清空地獄。」此文獲得上萬名網友按讚、千人分享。

吳若權今天（21日）凌晨在臉書說，被迫道歉雖有點遲，開始彌補卻不算太晚，很多人問MeToo爆料到底有完沒完？提問的人確實動機不同，有人厭煩、有人好奇、有人等著伸張正義！

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吳若權指出，倘若把MeToo看成是一項社會運動，它可能剛開始而已，猶如陰暗的地下水道，沉積多年加害者的污穢與受害者怨氣，要真正疏通是需要很長的時間。

▼黃子佼遭爆性騷，19日錄影片道歉認錯。（圖／翻攝黃子佼臉書）

▲▼ 黃子佼。（圖／翻攝自FACEBOOK／黃子佼）

吳若權提到，或更悲觀一點，只要人性的貪婪與恐懼未除，MeToo永遠不會停止，就像地藏菩薩的大願，生生世世都在努力清空地獄，唯多數眾生積習難改、性格頑強，隨時又墮入惡道。

吳若權寫道，雖然最近似乎是一波未平、一波又起，但浮出檯面的恐怕都只是少數案例，畢竟對受害者而言，深藏多年的傷痛要再撕開一次，並面對外界的質疑，是多麼多麼不容易，需要多大多大的勇氣。

吳若權認為，而這些受害者要的是什麼呢？絕對不是人命相抵，而是真心的道歉、具體的彌補，以及永不再犯的承諾，並讓保護其他無辜者，未來不會再有同樣的遭遇。

吳若權表示，加害者是該付出代價的，或許是尊嚴、職務、權利，當初加害者用什麼資源去奪取，彌補的時候就很可能會失去一些東西，「政治人物，退選；教育人員，離職；演藝人員，下台。」

吳若權說，是的，很多加害者在自己擅長的領域，都很有專業才華，為此失去發展，好像有點可惜；但相較於受害者失去的，對這個世界愛與信任，加害者所付出的代價都只是萬分之一而已，公平與正義並不必然是一報還一報，更何況受害者的損失絕對是無法估計、無法衡量的，也有可能是這一生都無法痊癒。

吳若權指出，如果曾用自身的影響力去傷害別人，把影響力砍掉歸零，並不是處罰，而是重新開始最好的起點，讓有心懺悔的人，可以學會真正的謙卑，「或許有朝一日，你東山再起，但希望不是因為時間讓民眾忘記，而是你的改變夠大，讓大家重新接納你。又或許你不必尋求別人的接納，因為你已全然地接納新的自己。」

吳若權提到，踏出懺悔的第一步，可以考慮向被流彈波及的朋友們致歉，大家應該都可以看出你是一時恍惚，近似胡言亂語，不管你心中有多少委屈，一一致歉並提出具體的彌補，其實為的不是修復你和他們的關係，而是修復你自己。

▼黃子佼毀滅性大爆料13名藝人黑料。（圖／記者許力方製）

▲▼黃子佼性騷案圖表。（圖／記者許力方製）

吳若權寫道，第二步，向過去那些被你用不當方式接觸的女孩們（或其他個案的男孩們），一一致歉並提出具體的彌補，她們有些人已經為人妻、人母，過往的傷害既令現在她們堅強、也讓她們脆弱，或許還可能有另一些人，至今仍尚未走出心中的陰影。

吳若權表示，第三步，回到家庭，修復夫妻的關係，並承諾要當一個努力負起責任的父親，你的家人、你母親的家人，都在這一次事件中受到很大的牽累與傷害，而他們也都是無辜的。

吳若權指出，或許你擔心失去工作、失去舞台，未來就沒有出路，其實以你的才華、你的努力，你一定可以重新站起，為自己犯過的錯誤付出代價，是勇者的表現。

吳若權說，他以為的MeToo，並不只是一次社會運動，而是世人持續內在覺醒的練習，要每個人都學會「同理」與「尊重」，受害者要的道歉與彌補，都不是形式上的表述，而是在討回公平正義的同時，重新取得內心「被同理」與「被尊重」的基本權利，「我也衷心希望，MeToo有停止的一天，代表地藏菩薩已經清空地獄。」

▼藝人宥勝也因性騷道歉。（圖／翻攝「宥勝之旅」臉書）

▲▼宥勝。（圖／翻攝「宥勝之旅」臉書）

▼藝人許傑輝為性騷道歉，並宣布退出演藝圈。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲▼許傑輝出席《找死俱樂部》媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）

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