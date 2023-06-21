黃子佼失控砲翻舊愛「唯一沒提到她」　全場也怕：誰惹得起

▲黃子佼毀滅式爆料，唯獨沒提到曾寶儀。（圖／翻攝自臉書）



網搜小組／劉維榛報導

黃子佼坦承曾性騷擾，更失控爆料舊愛、緋聞對象的黑歷史，包括小S、夏宇童、「陶」姓與「賈」姓女藝人等，卻唯獨沒有講到前任女友曾寶儀。對此，有網友驚呼「為什麼同樣是前女友，曾寶儀卻沒有被爆料？」文章曝光後，引來網友一句破盲點「你覺得誰惹得起曾志偉？」

一名網友在PTT以「曾寶儀怎麼沒被掃到颱風尾」為標題發文，直呼黃子佼在演藝圈投下的原子彈，牽連被點名的藝人都被迫發文自清，尤其當年他與小S分得很難看，「害佼佼直接掉到谷底，這幾年才好不容易爬上來」，然而讓原PO感到好奇的是，「黃子佼完全沒有提到曾寶儀的秘密，為什麼同樣是前女友，曾寶儀卻沒有被爆料？」

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▲曾寶儀。（圖／翻攝自Facebook／曾寶儀 Bowie）



底下網友熱議「曾寶儀是大家閨秀，教養屌打S幫」、「氣質教養差太多，寶媽教得好」、「她為人看起來蠻正派的，讀書人氣息很重」、「真愛無敵」。

有網友點出最大關鍵是，曾寶儀有強大的靠山，「因為她爸爸是...」、「你敢得罪曾哥？你不要小看，曾（志偉）以前當諧星」、「你覺得誰惹得起曾志偉」、「不敢惹曾志偉吧」。

事實上，小S與黃子佼交往期間，不料卻傳出曾寶儀橫刀奪愛，但曾寶儀強調並非第三者，後來「佼寶戀」在2004年劃下句點，目前曾寶儀與男友林明謙交往10多年，兩人低調且甜蜜生活，卻遲遲沒傳出結婚消息。

▼小S（左起）、黃子佼、曾寶儀曾在第50屆金鐘獎世紀同台。（圖／翻攝自Facebook／曾寶儀 Bowie）

