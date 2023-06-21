張蘭蹭「黃子佼大瓜」驚人營業額曝光！　直播間不黃了

記者崔子柔／綜合報導

資深主持人黃子佼19日毀滅式爆料，透露曾被大小S、具俊曄強迫吸毒，引起廣大關注，大S前婆婆張蘭當天趁勢開直播帶貨，創下單日營業額525萬人民幣（約台幣2200萬）的業績。有博主指出，張蘭這次618本來黃了，結果被前兒媳的瓜帶來新流量。

一名博主發文表示，「張蘭的直播間本來已經差不多黃了，所以今年的618電商鏖戰，她壓根兒就沒有怎麼參與」，不過黃子佼在19日爆出大S猛料，張蘭肯定自己也沒想到，能靠這個大瓜「帶來新一輪流量」。

▲張蘭直播間創下單日2200萬業績。（圖／翻攝自微博）



該博主指出，張蘭原本因為業績下滑、團隊不穩定，「以及兒子作妖而身心俱疲」，但碰上這次黃子佼風波，立刻恢復活力帶貨直播，觀看人數都保持在20萬以上，「即便今天過去了，這事兒也有足夠的長尾效應，所以張蘭又可以賺得盆滿缽滿了」。

黃子佼出事牽扯出大小S後，汪小菲就緊急飛抵台灣，19日晚間還與張蘭直播間開啟聯播，鏡頭一度拍到大兒子的背影，張蘭不斷提醒說「弟弟不能露臉」、「我的大孫子」，汪小菲大兒子則用奶音叫了聲「奶奶」，汪小菲最後說，「放心吧，我在這陪著」、「昨天還在天津開業呢」，張蘭臉上便出現止不住的笑容，說「我們的人生就是這麼精采！」