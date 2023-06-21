爆紅飲品新吃法大公開！揪孩子邊吃邊玩，輕鬆做出「多多繽紛炒冰」

▲炎炎夏日待在家，只要準備簡單的材料與食材，就能輕鬆變出兩道超夏日冰品！（圖／擷取自即新聞影片，下同）

消費中心／綜合報導

炎炎夏日想吃點冰品降暑氣，但又想來點特別的口味嗎？不如直接在家DIY起來！「即新聞」的小編小孟最近在網路上看到超可愛小姐弟用「統一多多」炒冰的影片，大呼「太酷了吧！」，於是立刻拍成影片跟大家分享，週末在家簡單準備，就可以跟小孩度過難忘的DIY時光！多多有三種口味，可以依照喜好搭配不同水果和零食，迸出意想不到的驚喜風味！

1# 夏季水果綿綿冰

準備食材

多多原味1～2瓶

鮮奶油少量

水果適量

夏天不只要吃多多冰，還要搭配冰涼消暑的夏季水果！小孟這次特別準備每年夏天必吃的芒果和西瓜，準備和多多激盪出不同的風味。小孟才剛撕開鋁箔紙蓋，就聞到多多飄出的香氣，讓她不自覺喊出「真的超香」！但這時千萬要忍住想喝的衝動，趕緊將多多倒在鐵盤上，並且再加點少量鮮奶油，約可抓5：1比例，再以鐵鏟將它們均勻混合在一起，靜置5分鐘。等到稍微凝固之後，就可以拿起小鐵鏟輕輕鏟出有冰砂感的綿綿冰，將綿綿冰裝進碗裡後，再把喜歡的水果擺放在上面，看著紅澄澄的西瓜、亮橘色的芒果鋪在綿綿冰上面的樣子，食慾感滿分！

第一次嘗試多多綿綿冰的小孟，吃了一口就睜大眼睛驚豔道，「我覺得口感非常綿密，而且多多搭配水果非常有夏天清爽酸甜的感覺！多多的酸甜滋味和水果搭配起來真的是太適合了！」



2# 繽紛多多炒冰

準備食材

多多牛奶口味1～2瓶

鮮奶油少量

喜歡的零食適量

第一次自製冰品就大成功的小孟，馬上開始第二道「繽紛多多炒冰」的製作！首先一樣是將多多牛奶口味倒入鐵盤，再加上鮮奶油拌勻，約可抓1：1比例。由於這次是要做「炒冰」，因此小孟建議可以將拌勻的多多與鮮奶油放置久一點，大約10分鐘，讓口感更有升級的感覺。接著將凍結完成的冰，分切成多塊放進碗中，最後就可以隨自己的喜好進行零食擺盤！這裡也加碼祭出小撇步，如果想做出食慾感滿滿、色彩繽紛、拍照打卡狂吸讚的多多炒冰，那事前就要把零食種類準備多一點，也可以依照零食顏色挑出對比色系，就能讓多多炒冰從口味到視覺都展現滿分的爆棚表現。

說到口味，小孟試吃後發現，「多多牛奶口味變成炒冰之後，有一點煉乳的味道，感覺口感也更加濃郁了！」這個小驚喜讓她徹底愛上牛奶口味。「而且因為我還加了很多小零食，所以炒冰吃起來也增加了更多口感，每一口都可以是不同風味，所以第二道也是超級大成功！」

小孟也提醒大家，如果看完影片以後認真被「燒到」，覺得DIY綿綿冰與炒冰好吃又好玩，那就快到各大通路把擁有原味、牛奶口味以及草莓口味的「統一多多」一次買回家，跟著小孟的兩款冰品教學試做，讓好喝同時也可以好玩、好吃的多多系列，成為每個時刻的酸甜好夥伴。

DIY製冰機

想在家體驗製冰樂趣，其實不用特別去買炒冰機，貼心的小孟來教大家，如何超輕鬆DIY製冰機！

準備材料

冰塊、鹽巴適量（比例須為3：1）

不鏽鋼盤2個

塑膠袋1個

毛巾1條

鐵鏟2支

首先準備3：1比例的冰塊與鹽巴，將它們放在塑膠袋裡均勻攪拌後，倒出並且平鋪在鐵盤上，這樣就可以讓溫度降到攝氏0度以下。同時也別忘了在冰塊上方鋪上一塊毛巾吸水兼保冷，最後再將第二個鐵盤放在毛巾上方，簡易方便而且效果超優的「製冰裝置」就這樣完成了！