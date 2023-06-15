什麼天然食物是烙賽神器？　鄉民狂推「1水果」讚爆：認真很扯

▲原PO好奇，哪些天然食物可以幫助排便？（示意圖／記者黃克翔攝）



記者陳怡靜／綜合報導

便祕是許多現代人的困擾，除了久坐之外，飲食不均衡也是一大因素。一名網友表示，近期家中有許多鳳梨，他便將鳳梨打成汁再加多多飲用，「沒想到這幾天腸胃直接清空，拉到快沒東西，還有啥天然食物這麼厲害的？」貼文曝光後，眾人紛紛點名「1水果」簡直排便神器。

原PO在PTT八卦板以「什麼天然食物是烙賽神器」為題問卦，不愛吃鳳梨的他，家中剛好有許多鳳梨，乾脆打成汁後再加上多多飲用，意外發現助排便效果意外超好，「拉到快沒東西了！還有啥天然食物這麼厲害的？聽說玫瑰花茶更猛？有沒有八卦？」

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▲最多網友點名的是「紅肉火龍果」。（示意圖／資料照）



文章一出，立刻引發熱議，其中最多人點名的是「紅肉火龍果」，「火龍果，吃一顆就會大很多，屎還變紅的」、「火龍果，認真很扯」、「火龍果，要紅肉」、「我吃鳳梨無感，但是火龍果效果顯著」、「紅色火龍果＋1，半顆就來」、「火龍果、韭菜，這兩個我吃了隔天早上都是被烙賽叫醒」。

也有許多網友分享其他偏方，「空腹喝牛奶」、「蘋果+牛蒡，試過幾次，每次屁股都要離不開馬桶」、「大白柚，每吃必大便通順」、「奇異果也很厲害」、「蜂蜜+冰的白木耳，一大碗下去100%烙賽」。