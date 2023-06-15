你是好父母嗎？親子距離影響巨大　專家：「陪伴」才能感受到愛

▲▼玉里醫院邀請花蓮縣學生輔導諮商中心傅佳琪（前右三）社工師演講。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了協助家長建構良好的親子互動模式，讓父母可以稱職地教育子女，促進親子關係，健全家庭生活，衛生福利部玉里醫院14日邀請花蓮縣學生輔導諮商中心駐平和國中傅佳琪社會工作師到院演講，以「陪伴why小孩甘苦談」為題，讓與會人員可以學習到更多為人父母應有的教養態度及孩子發展特性等知識，為子女營造更佳的成長環境。

你是個好父母嗎？你給自己打幾分? 傅佳琪社工師在「談育兒前先談自己-談自己後才談親子」演講單元時，拋出了這個問題，父母可以先思考什麼是「好父母」，什麼是「稱職的父母」，是幫孩子報名多元的才藝課輔班？還是替孩子準備交朋友的禮物？或者是持續學習親子互動的學問等等，傅社工師同時告訴學員如何透過理解，合理化對孩子的期待，發掘孩子的內在天賦，尋求正向發展，放大孩子的優點，並以不同的思維看待孩子的缺點。

▲社工師表示，良好的親子關係應從「陪伴」開始，陪伴是一門學問，有品質的陪伴，事半功倍。

良好的親子關係應從「陪伴」開始，傅佳琪社工師認為親子之間的距離影響到孩子的情緒發展、人際互動以及新環境的適應力、學習能力等，孩子在良好的親子關係中，感受到被愛、被需要、被欣賞、被接受，就可奠定與他人間良好適應的基礎，所以陪伴是一門學問，有品質的陪伴，事半功倍。傅社工師最後希望學員尊重每個家庭的多樣性，愛孩子，同時也能愛自己，尤其在資訊過載的時代，要學會關掉責備自己的聲音。

▲社工師提醒家長尊重每個家庭的多樣性，愛孩子，同時也能愛自己，尤其學會關掉責備自己的聲音。

玉里醫院簡以嘉院長表示，孩子本來就擁有旺盛的好奇心和求知欲，只要父母適度給予足夠的關注和回應，就可以幫助孩子建立對世界的理解和認知，培養孩子的邏輯思考和創造力。

藉這個課程父母可以一起學習，調整與子女的相處模式，增加親子之間的互動，建立良好的親子關係，對子女健康成長與未來正向發展有實質助益。

