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親子玩樂新選擇　和逸飯店‧台南西門館推遊樂設施暢玩票券買一送一

▲親子玩樂新選擇，和逸飯店‧台南西門館推遊樂設施暢玩票券買一送一，端午年假歡迎親子一起來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲親子玩樂新選擇，和逸飯店‧台南西門館推遊樂設施暢玩票券買一送一，端午年假歡迎親子一起來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

和逸飯店‧台南西門館為迎接暑假前夕的最後一個連續假期「端午連假」，主打親子同樂推出一系列活動，6月25日舉辦「粽夏樂端午」，以節慶故事結合手作DIY及主題闖關，將知識內容轉化為趣味性活動，另外結合飯店豐富的遊樂設施，推出「親子FUN玩1+1」平日遊樂設施暢玩票券499元。

▲親子玩樂新選擇，和逸飯店‧台南西門館推遊樂設施暢玩票券買一送一，端午年假歡迎親子一起來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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17日起至6月30日再加碼買票券買一送一，憑票暢玩戶外500坪遊樂設施以及室內遊樂區，而詢問度最高的「逸遊台南小旅行」住房專案優惠倒數中，即日起至6月30日，週日至週四入住每晚4288元起，主打旅客在平日也能享有高CP值的旅宿體驗。

以主題遊樂設施聞名的和逸飯店‧台南西門館，以往飯店遊樂設施僅提供給入住旅客使用，6月份首次推出「親子FUN玩1+1」平日遊樂設施暢玩票券，讓非入住旅客能夠體驗到主題遊樂設施。票券優惠價499元，一票暢玩到底，包含戶外500坪奇趣操場，有大人小孩都喜歡的愛嘟嘟小火車、飆風電動車、夏天限定開放的沁涼噴水池，玩的盡興也消暑，而室內遊樂區，有5款大型遊具的森林遊戲屋，還有夢幻好拍的粉紅球池，即日起至6月30日購買再享票券買一送一優惠，開賣至今已收到不少家長團購的需求。

▲親子玩樂新選擇，和逸飯店‧台南西門館推遊樂設施暢玩票券買一送一，端午年假歡迎親子一起來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對於親子家庭出遊，親子友善的住房專案為家長首要的考量，像是孩童喜愛的「Cozzi for fun」住房專案，每晚最低4700元起，包含手作DIY，「輕旅假期•一泊二食」住房專案，每晚最低4800元起，一家人享受愜意的午茶時光，另外想避開週末人潮高峰的旅人們適合「逸遊台南小旅行」住房專案，於平日周日至周四入住每晚4288元起，含自助式早餐。為即將到來的暑期安排一場親子之旅，入住和逸飯店‧台南西門館，不用太多繁瑣的行程安排，輕鬆自在地享受飯店提供的豐富設施，留下美好的假期回憶。

▲親子玩樂新選擇，和逸飯店‧台南西門館推遊樂設施暢玩票券買一送一，端午年假歡迎親子一起來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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親子和逸飯店台南西門館玩票

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