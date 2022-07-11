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考前超靈強運儀式做了沒？速喝「統一多多」分數也多多

▲▼統一多多,分數多多,學測,考試。（圖／翻攝自影片）

▲大考來臨，偶像們用吉利的狀元帽「統一多多」為所有考生應援集氣，祝大家分數多多。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

今明兩天大學分科測驗考試登場，距離考上理想的學校和科系終於來到最後一哩路，為了幫辛苦備戰的考生們打氣，近期從超夯選秀節目誕生的新生代偶像們，以及深受學生粉絲喜愛的人氣甜心，都紛紛做出可愛的暖心應援，祈求應考生「分數多多」、「考運多多」，他們不約而同拿出的秘密武器就是「統一多多」！除了狀元帽造型看起來可愛又吉利，喝起來酸酸甜甜的風味也能消化緊張，讓心情跟著放鬆，穩定發揮平常的實力，一舉成功順利考取！

選秀節目超人氣選手之一的承祐，知道考生們為了準備大考非常努力辛苦，因此特別在IG發文鼓勵大家，還俏皮地拿出藏在自己懷裡的驚喜禮物「壯元多多」要送給所有考生，貼上狀元帽的多多象徵考試好運，「努力一定有回報」，承祐更叮嚀考生們最後一役還是要記得多休息，影片裡女友視角搭配上溫暖笑顏和句句關心，太讓人心動啦，瞬間幫考生們補充滿滿元氣！

▲▼統一多多,分數多多,學測,考試。（圖／翻攝自影片）

在選秀節目舞台上既能秀出帥氣的武術動作，又擁有陽光般燦爛笑容的文廷，也透過IG分享自己的挫折故事來激勵考生們，要他們跟自己一樣努力不放棄地往前邁進，他送上心愛的多多飲料，要考生們在最後的這一段時間裡，只要堅持一定能夠「收穫多多」。另一位選秀節目裡的寶藏男孩昱廷，身為建中、台師大的高材生，也在IG上大方跟考生們分享自己的「多想要」成功信念，加碼替粉絲準備應考祈福的神力好物「分數多多」，用酸甜好喝的多多祝福所有充滿鬥志毅力的考生。

▲▼統一多多,分數多多,學測,考試。（圖／翻攝自影片）

▲▼統一多多,分數多多,學測,考試。（圖／翻攝自影片）

一瓶（統一多多）不夠，那就一次送上超多瓶給大家吧！曾是選秀節目參賽選手、現在也在追夢路上的甜美女孩立欣，非常了解考生們急迫想獲得好成績的心，因此準備超多瓶頭戴狀元帽的統一多多，只見她兩隻手都快拿不動，她笑說沒辦法，誰叫考試那麼多，當然就是要這麼多瓶才能讓大家「分數也多多」，就是要把祝福給好給滿！主持「一起上學吧」的元氣學姐「紫柔」跟考生粉絲們分享自己事前總是認真做功課、投入百分百精力學習主持技巧，因此她也非常希望所有認真追夢、付出行動的考生們，能夠成功考到理想的學校和科系，紫柔不藏私分享考試小撇步，那就是考前喝多多、分數也多多。

▲▼統一多多,分數多多,學測,考試。（圖／翻攝自影片）

▲▼統一多多,分數多多,學測,考試。（圖／翻攝自影片）

學生喜愛的偶像們一一送上創意又暖心的「統一多多」，也讓考生們紛紛在IG貼文下tag朋友，一起獲得「分數多多」祝福！特別的狀元帽祈福多多，紅色瓶身配上紅色的狀元帽貼紙，不光是能夠祈求好運，看著也能讓人會心一笑、放鬆心情。考前最新的祈求儀式，你做了嗎？還沒的話，現在做也不遲，快去7-11買統一多多，給自己一瓶，也送給同為考生的朋友們，大家一起集氣分數多多。

▲▼統一多多,分數多多,學測,考試。（圖／翻攝自影片）

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