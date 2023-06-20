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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴士葆不畏張其祿挑戰　「民眾黨都提人了怎可能藍白合？」

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨主席柯文哲今（20日）受訪時，間接證實昨日民眾黨選決會上，通過徵召不分區立委張其祿挑戰台北市第8選區（文山區），挑戰爭取連任的國民黨立委賴士葆及民進黨台北市議員王閔生。對此，賴士葆回應，他平常心看待，並全力以赴，勤跑基層、認真問政，用此來爭取選民的最大支持。

民眾黨19日進行選決會，確定徵召立委張其祿投入台北市文山區立委選舉，立委陳琬惠則再到宜蘭縣搶攻立委席次；柯文哲則於20日受訪時，間接證實此事，並表示名單會再送中央委員會。

面對民眾黨擬派張其祿參戰台北市第8選區，賴士葆向《東森新媒體ETtoday》表示，他的選區每屆都有很多人選，例如上屆2020就有高達9人參選，其中就有柯文哲支持的人，所以平常心看待。至於會不會擔心張其祿瓜分藍營票？或者打算跟柯文哲談藍白合？ 賴士葆回應，民眾黨都提人了，怎麼可能藍白合？他將全力以赴，勤跑基層、認真問政，用此來爭取選民的最大支持。

根據2020年台北市第8選區立委選舉結果，賴士葆對上民進黨阮昭雄、民眾黨張幸松等共8名對手，當時賴以9萬6377票（得票率49.98%）勝出，居次的是阮6萬7470票（得票率34.99%），張則拿到1萬2111票（得票率6.28%），是得票第三高者。

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