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尤伯祥被控教唆偽證惹議　賴士葆痛批：這種人談守護憲法太遙遠

▲▼大法官被提名人蔡彩貞、朱富美接受立委賴士葆詢問。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者湯興漢攝）

記者江采蓁／綜合報導

總統蔡英文5月30日宣布律師尤伯祥為4位大法官被提名人之一，然民進黨立委蘇治芬轉載前法官康樹正文章，指控尤曾教唆偽證。對此，國民黨立委賴士葆20日就在臉書批評，最近台灣掀起「MeToo」運動，當事人都在為好幾年前的不當言行道歉、付出代價，相形之下，尤伯祥的道德標準都不及這些人，還扯談守護憲法，太沉重又遙遠了。

賴士葆表示，蔡政府拔擢人才從來都是意識形態掛帥，才德其次，仗勢在立法院人數過半的優勢，提名有爭議的人選最後都會過關，過程的紛擾很快會過去，這次連大法官提名都是如此，其中尤伯祥引發批評熱議。他指出，尤伯祥本人都以捕風捉影、含沙射影一語帶過，但大法官是憲法的守護者，提名當更謹慎。

賴士葆批評，蔡英文卻完全無視輿論與社會觀感，執意提名有爭議的人，這種威權的思想心態再次傷害司法公信力以及大法官的形象，民眾認為這樣的人都可以當大法官，大法官還值得尊敬嗎？

賴士葆指出，台灣泛政治化的氛圍，如果對尤伯祥的質疑事出自在野黨，尤伯祥或蔡英文或可以甩鍋給在野黨的政治操作，然而對尤伯祥負評的新聞來自雲林地院的前法官康樹正臉書，指尤伯祥當年在雲林焚化爐案當庭教唆證人作偽證，還有當初負責此案的公訴檢察官蔡啟文，受訪談到當時開庭尤伯祥當庭串證的狀況。

因此，賴士葆強調，這些都可受公評，不是主觀認定，更非風花雪月、雲淡風輕的閒情逸事，是莊嚴的法律專業，蔡英文提這樣的人當大法官真的是藐視憲法、司法還有大法官，更是踐踏民進黨立法院的表決部隊。他提到，尤伯祥過去這一段瑕疵被記載在判決書，惟沒有被究責，現在尤伯祥推託說這些捕風捉影者活在在20年前，對自己捕風捉影。

對此，賴士葆痛批，一個大法官的提名人，竟然無視台灣如今風起雲湧的「MeToo」運動，當事人都是在為10幾或20年前的不當言行舉止道歉，他們激動道歉懺，悔不當初，退出職場，面對司法等等，人誰無過，他們用言語行動表達對過去做錯事贖罪，這樣真誠的態度值得肯定。

賴士葆最後再大批，相形之下，蔡英文和尤伯祥的道德標準都不及這些人，還扯談守護憲法，太沉重又遙遠了。

針對遭指控教唆偽證，尤伯祥20日在立法院講述事發經過，反指康樹正在未經合議庭的評議下，就當庭斷定證人偽證，且18年後突然將「懷疑」升格為確信，進而公開指控，他深感遺憾；他也強調自己克盡律師職責，若回到18年前的那一天，依然會做相同的選擇。

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