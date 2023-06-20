柯文哲喊支持服貿　他嘆萬萬想不到：若10年前支持你還有今天嗎？

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲主張恢復兩岸交流，重啟貨貿及服貿談判，而柯文哲「白色力量」正因太陽花學運而起，此話一出立刻引起討論。對此，民進黨立委林俊憲20日表示，美中貿易戰、外資逃離中國，台灣也因此享受到了供應鏈轉移紅利，現在支持服貿理由是什麼？萬萬想不到，重啟這個議題的居然是反服貿獲益最大的人，「如果10年前你就支持，還會有今天的你嗎？」

林俊憲指出，重啟服貿這個話題，自從2014年擋下來後，自己只見過馬英九一個人還敢提，萬萬沒想到服貿黑箱簽訂10週年之際，重提的居然是當初從反服貿獲益最大的那個人，「我只想問一個最基本的問題：此時此刻還讓中國資本進入台灣，到底好處是什麼？」

林俊憲表示，在台灣擋下服貿協議的那個時間點，美中正處於蜜月期的最後階段，接下來10年發生的美中貿易戰、外資逃離中國，世界形成兩個壁壘分明的陣營，台灣也因此享受到了供應鏈轉移紅利，只能用後見之明來看待台灣在關鍵歷史路口走了正確的道路，才有後來的經濟榮景。

林俊憲直言，所以，10年前無論是支持還是反對服貿，至少當時各有各的道理，但10年後國際局勢已經如此明朗，偏要往火坑跳，到底用意何在？不要老是轉移焦點，「只需要清楚回答：重啟服貿到底是不是你的競選主張？如果是，理由為何？」

對於柯文哲批評兩岸監督條例還躺在立院，林俊憲表示，首先的前提是兩岸有簽訂協議的需求，但服貿的危害社會早已有廣泛討論，不簽服貿，執政黨自然不可能推動一部已無作用的法案，「反倒是民眾黨若如此關心，為何四年來也未曾推過你們自己的版本？連自己想通過的法案的都要別人推，黨團乾脆解散算了。」

林俊憲感嘆，萬萬想不到，重新開啟這個議題的居然是柯文哲，「10年前如果你就支持服貿，雖然大概就不會有現在的你，但至少敬你是個始終如一的漢子。」林指出，10年後還看不清台灣面臨的國際政經局勢，還要推服貿開放中國資本入台，那只能說是「傻子」。

