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失蹤「鐵達尼號觀光潛艇」乘客身份曝！　專家：恐遇到4恐怖狀況

▲▼載有5人的鐵達尼號小型觀光潛艇「泰坦」（Titan）於19日在大西洋水下失蹤。（圖／翻攝自OceanGate Expeditions官網與臉書）

▲載有5人的鐵達尼號小型觀光潛艇「泰坦」（Titan）於19日在大西洋水下失蹤。（圖／翻攝自OceanGate Expeditions臉書）

記者葉睿涵／編譯

北大西洋一艘小型觀光潛艇19日出海參觀鐵達尼號殘骸時，於下潛1小時45分鐘後失去聯繫，船上5名乘客生死未卜。如今，隨著美加展開70小時深海救援，潛艇內5名乘客的身份也隨之曝光，而潛艇專家也分析了可能導致潛艇失蹤的原因，以及他們將面臨的風險。

據CNN報導，這艘名為「泰坦」（Titan）的潛艇在美東時間19日上午開始潛入海底，並於下潛1小時45分鐘後與支援船失去聯繫。當局隨後證實失蹤的潛艇共載有5人，而英國億萬富翁哈定的家屬也透露，哈定（Hamish Harding）就是失聯潛艇上的其中一名乘員。

▲▼英國億萬富豪哈定（Hamish Harding）搭乘鐵達尼號觀光潛艇後失蹤。（圖／翻攝自IG／actionaviationchairman）

▲哈定搭乘鐵達尼號觀光潛艇後失蹤。（圖／翻攝自IG／actionaviationchairman）

雖然美國海岸警衛隊並未公佈失蹤潛艇上的乘客身份，但外媒指出，推出觀光服務的OceanGate Expeditions的創辦人拉什（Stockton Rush）也在船上。一名潛水員隨後告訴CBC，法國潛水員納吉奧萊（PH Nargeolet）是失蹤潛艇上的駕駛員。CNN曾試圖與納吉奧萊聯繫，但並未成功。

CNN聲稱另2位失蹤乘客是一對巴基斯坦父子。據這對父子的家人所述，加州SETI研究所受託人兼達伍德集團（Dawood）副董事長沙赫扎達（Shahzada Dawood）與兒子蘇萊曼（Sulaiman Dawood）19日登上了這艘觀光潛艇，但目前家人與他們失去了聯繫。

▲▼英國富豪哈定（Hamish Harding）搭乘參觀「鐵達尼號殘骸」的觀光潛艇失聯。（圖／翻攝自Facebook／Hamish Harding）

▲用於載人參觀「鐵達尼號殘骸」的觀光潛艇19日在大西洋失聯。（圖／翻攝自Facebook／Hamish Harding）

「泰坦」在失蹤1天半後，搜救行動仍未取得任何進展，當局也不清楚潛艇究竟遇到了什麼問題，因此潛艇專家福西爾（Eric Fusil）認為前景並不樂觀。他分析，「泰坦」失聯的主要原因可能與斷電進而導致通訊中斷有關，但他也擔心潛艇可能發生了電線短路。

他指出，若潛艇發生電線短路，那「泰坦」也有可能面臨通訊中斷的問題，但電線短路通常也會引發火災，導致船隻系統損毀、產生有毒氣體，對乘客構成致命威脅。他也擔憂潛艇在海底漏水，或是被強大水流或船隻殘骸困住。

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