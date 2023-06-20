一趟要價769萬元！　鐵達尼號「潛艇探險」整船人海底失蹤

記者張寧倢／綜合報導

一艘5人小型觀光潛艇為了參觀世界上最著名的沉船之一「鐵達尼號」（RMS Titanic）周末下潛大西洋後失蹤。據悉，一趟鐵達尼號探索之旅費用昂貴，每人需付25萬美元（約新台幣769萬元）。美國與加拿大派遣了飛機與聲納設備將連夜搜索，力求在氧氣耗盡前的黃金70小時內找到人。以下為目前已知的事件概況：

▲載有5人的鐵達尼號小型觀光潛艇「泰坦」（Titan）於19日在大西洋水下失蹤。（圖／翻攝自OceanGate Expeditions臉書）

事發時間

這趟旅程起初從北美洲最東端的加拿大聖約翰斯（St. John's）往南出發，在北大西洋航行400海里後到達1912年鐵達尼號沉沒地點，並於美東時間18日上午開始下潛，但僅經過1小時45分鐘就與運送潛艇的支援船「極地王子號」（Polar Prince）失聯。美國海岸防衛隊海軍少將毛格（John Mauger）19日宣布當局接獲通報，發現潛艇逾期未歸，並開始在水面進行搜索。

▲小型觀光潛艇「泰坦」長度不到7公尺。（圖／翻攝自OceanGate Expeditions官網）

關於潛艇

該艘小型觀光潛艇名為「泰坦」（Titan），重10.432公噸，由碳纖維與鈦製作，全長21英尺（約6.4公尺）。根據營運業者海洋之門探險公司（OceanGate Expeditions）提供的資訊，潛艇上存有96小時的氧氣，美國海岸防衛隊估計現在潛艇上約有70小時至96小時的剩餘氧氣。

▲英國富豪哈定（Hamish Harding）搭觀光潛艇出發時的照片。（圖／翻攝自IG／actionaviation）

失蹤人員

該艘潛艇規定一次承載5人，包括一名駕駛員、一名「內容專家」，以及3名付費的觀光客，8天要價25萬美元（約新台幣769萬元），不需要任何潛水經驗，本次舉辦日期為6月12日至20日。

英國億萬富豪哈定（Hamish Harding）是乘客之一，他創立的飛機公司Action Aviation於19日在官方IG宣布，「潛艇順利出發，哈定目前正在下潛。」哈定18日也在個人臉書宣布他將參與這次探險旅程，「我終於能自豪地宣布，我將作為一名任務專家，加入海洋之門探險公司的鐵達尼號任務。」此外，哈定2022年6月也曾搭上貝佐斯（Jeff Bezos）的藍色起源公司研發的火箭，參加太空之旅。

▼哈定搭乘鐵達尼號觀光潛艇後失蹤。（圖／翻攝自IG／actionaviationchairman）

搜索情況

毛格表示，目前搜救行動已出動飛機、聲納浮標已經配有聲納的船隻，尋找從潛艇失蹤的海域中傳來的任何聲音。一名合夥人表示，「極地王子號」也在協助搜索。除了美國海岸防衛隊外，加拿大武裝部隊也派出軍機協助搜尋，不過因為失蹤地點位處北大西洋的偏遠地區，估計會增加搜索難度。

下一步怎麼做

美國海岸防衛隊表示，現在首要任務就是找到這艘潛艇，將在19日持續一整晚不間斷進行搜索行動。毛格說，一旦在水中找到船，海防隊將與美國海軍、加拿大軍方與私人企業合作夥伴聯繫，評估可能可使用的「水下救援能力」。