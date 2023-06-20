英國富豪搭「鐵達尼號觀光潛艇」失聯！　臉書最後貼文曝

記者張方瑀／綜合報導

用於載人參觀「鐵達尼號殘骸」的觀光潛艇19日在大西洋下潛1小時又45分鐘後失聯，目前已知有5人在船上，包含英國富豪哈定（Hamish Harding）。哈定出發前才在臉書發文表示，自己很榮幸成為潛艇的一員。

▲用於載人參觀「鐵達尼號殘骸」的觀光潛艇19日在大西洋失聯。（圖／翻攝自Facebook／Hamish Harding）



根據《天空新聞》報導，目前已證實現年58歲的英國富豪哈定也在潛艇上，他出發前才在臉書開心發文，表示自己很榮幸成為潛艇的一員。

哈定18日在臉書發文中寫道，「我終於能很自豪地宣布，我加入了海洋之門探險公司，作為一名任務專家，參與了鐵達尼號的任務。由於紐芬蘭遭遇了40年來最糟糕的寒冬，這次的任務可能是2023年第一次，也是唯一一次載人前往鐵達尼號。」他提到，團隊17日從加拿大的紐芬蘭出發，預計19日凌晨4時開始潛水作業。

哈定是Action Aviation的現任執行長，目前定居在阿拉伯聯合大公國的他，也自稱是一位探險家；他曾搭乘飛機在南北兩極環球飛行46小時40分22秒，創下金氏世界紀錄，更曾在去年參加美國太空旅遊公司「藍色起源」（Blue Origin）的第5次載人太空旅行。

美國海岸防衛隊（US Coast Guard）表示，他們入夜後仍會持續進行水下和水上的搜索行動。觀光潛艇所屬的旅遊公司「海洋之門」（OceanGate）在臉書發文指出，正努力動員一切可能辦法以確保人員安全返回。